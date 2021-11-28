Vasseur: "Giovinazzi ile yollarımızı ayırmamızın sebebi yavaş olması değil"

Antonio Giovinazzi, 2019 yılında katıldığı Alfa Romeo'dan 2021 sezonunun sonunda ayrılacak ve yerini Formula 2 pilotu Guanyu Zhou alacak.

Zhou, bu yıl Formula 2'de şampiyonluk savaşı veriyor ve gelecek yıl F1'de yarışacak ilk Çinli sürücü olacak.

Motorsport-Magazin'in özel röportajında Vasseur, kararın neden bu kadar geciktiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şirketin bazı yatırımcılarla [potansiyel satın alım için] görüşmelerde bulunduğu sır değil."

"Bu, her şeyi kökten değiştiren bir şey olmasa da, yeni bir durum olabilirdi ve bu yüzden kararı biraz erteledik."

"Ancak bu potansiyel yatırımcıyla yapılan görüşmelerin [olumsuz] sonuçlanmasından kısa bir süre sonra, pilot görüşmelerinde ilerleme kaydettik."

"Kararı son Formula 2 yarışına kadar erteleyemezdik. Spa, Monza ve Sochi'ye gittik. Sonrasında yatırımcı ile görüşmeler yapıldı ve bir hafta içinde her şey sonuçlandı."

Giovinazzi hakkındaki soru üzerine Vasseur, "Gayet açıktım. Bu kararın [bizim için] iyi ve en doğrusu olduğuna karar verdim. Antonio'ya birlikte yarıştığımız üç sezon için teşekkür ettim. Tabii ki, inişler ve çıkışlar oldu ama herkes, her takım ve her işbirliği içinde inişler ve çıkışlar oluyor."

"Şahsen Antonio'yla olumlu ilişkiyi korumak istiyorum. Profesyonel olmalıyız. Gelecekte burada veya başka bir yerde, yeniden birlikte çalışabileceğimiz küçük bir dünyanın içerisindeyiz. Aşırı tepki vermeye gerek yok ama sürücülerin aşırı tepki verebileceğini de anlıyorum." dedi.

Giovinazzi ile yeterince hızlı olmadığı için mi yollarını ayırdıkları sorusuna Vasseur, "Hayır. Bu genel bir karar çünkü Formula 1'de yeni bir yolculuğa çıkacağız ve bir karar vermeliydik. Bu karar, takımın 2022'deki saf performansına dayanıyor. Benim işim, en iyi seçeneğin ne olabileceğine bakmak ve hedefimiz, iyi performans göstermek. Performansın temeli, pistteki performansa, sürücünün performansına, teknik işbirliklerine, saf ilişkilere ve bütçeye dayanıyor. Her şeyi bir araya getirirsek, iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum."

"Antonio'nun sarf ettiği sözlere ise girmeyeceğim. Bir karar verdik ve 'Tamam Antonio, bir karar verdik. Yaptığın iş için teşekkürler. Şimdi yeni bir sayfa açmamız gerekiyor ve umarım ilişkimiz devam eder' dedik. Onun yorumları hakkında şikayet etmeyeceğim çünkü bunun bir sürücü için duygusal bir şey olabileceğini anlıyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images