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Formula 1 Haberler

Vasseur: ''Artık Giovinazzi'nin yanına genç bir pilot alabiliriz''

Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Can Çarpıcı

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur'e göre, İsviçreli ekip Kimi Raikkonen'in emekli olması durumunda, artık Antonio Giovinazzi'nin yanına genç bir pilot alabilir.

Vasseur: ''Artık Giovinazzi'nin yanına genç bir pilot alabiliriz''

Alfa Romeo ile üçüncü tam sezonunda olan Giovinazzi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Monako Grand Prix'sinde İsviçreli takımın bu sezonki ilk puanlarını toplamıştı.

Giovinazzi'nin 2019'daki ilk tam sezonu zorlayıcı geçse de İtalyan pilot 2020 sezonunda gelişme gösterdi. 2020 sezonunda Raikkonen ve Giovinazzi dörder puan toplamıştı fakat İtalyan pilot, sıralama turlarında Raikkonen'i dokuza sekiz yenmeyi başardı.

Motorsport.com İtalya edisyonu ile gerçekleştirdiği özel röportajda Givonazzi'nin kaydettiği ilerleme ve hakkında konuşan Vasseur, İtalyan pilotun bu sezon bir seviye daha atladığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ''O kesinlikle bir adım ileriye gitti. Bir önceki sezona kıyasla kesinlikle bir ilerleme var.''

''Fakat bence 2020 sezonunun ikinci yarısından itibaren bu böyleydi. Eğer bakacak olursak, sezon boyunca göstereceği temposu hakkında konuşmak için henüz erken ancak [Nikita] Mazepin ile sorun yaşadığı Imola'daki sıralama turları dışında sıralamalardaki temposu gayet iyiydi. Imola'daki sıralamalar hariç sıralamalarda takımdaki lider araçtı.''

''Bu istikrarı bizim için önemli. Daha önce dediğim gibi, bence Antonio büyüyor ve gelişiyor. O biraz... şanssızdı, şanssızdı doğru kelime mi bilmiyorum ama puan toplayabileceği çoğu yarışta sorunlar yaşadık. En azından temposu puan alabilecek kadar güçlüydü. Daha önemlisi eğer 23 yarış boyunca bunu koruyabilirsek, puanlar toplayacağızdır.''

Giovinazzi'nin takım arkadaşı Raikkonen, bu sene 42 yaşına girecek ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Fin pilot emekli olmaya karar verirse, Ferrari Sürücü Akademisi'nde Alfa Romeo'da açılacak olan boş koltuğa oturabilecek birçok genç pilot bulunmakta.

Vasseur, artık Giovinazzi'nin yanına genç bir sürücü alabileceklerini belirtti ve ''Bence olabilir, çünkü Antonio'nun geri bildirimleri oldukça sağlam. Muhtemelen geçmişteki büyük problemlerinden biri Kimi'yi referans olarak almaya çok odaklanmasıydı ve onun kendine odaklanması gerek.''

''Bence onun son 12 ayda yaptığı şey, kendine 'Tamam. Şimdi kendime odaklanmalıyım, bu işi yapıyorum, yapabiliyorum ve eğer %100'de olursam iyi bir iş çıkaracağım.' demesi oldu. O, işlere yaklaşımını değiştirdi.''

''Bu, kolay bir şey değil çünkü genel olarak ilk referans noktanız takım arkadaşınızdır ama o artık takım içinde kendi rolünü alıyor ve bu da bizim için önemli.''

''Hiçbir şey imkansız değil ama 2022'deki sürücü kadromuz hakkında konuşmak için henüz erken. Antonio, iyi bir iş çıkartıyor ve hâlâ 19 yarış ya da öyle bir şey var. Yani henüz bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi , Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo

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