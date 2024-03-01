Vasseur, geliştikleri konusunda emin ancak sıralama konusunda temkinli

Sezonun ilk antrenman seansında takımlar birbirlerine daha yakın göründü çünkü büyük ölçüde kimse elini göstermek istemedi.

Ancak akşam gerçekleştirilen ikinci seansta daha rekabetçi dereceler gördük. Mercedes pilotları seansı ilk iki sırada tamamlarken onları Fernando Alonso, Carlos Sainz, Oscar Piastri ve Max Verstappen takip ettiler.

Tek tur derecelerine bakıldığında Mercedes ve Hamilton zirvede yer alsa da uzun sürüşlere bakıldığında Red Bull'un ortalaması daha hızlı göründü. Bu, Red Bull'un daha ağır ve motoru kısılmış bir araçla piste çıktığı yorumlarını getirdi.

Antrenmanları değerlendiren Vasseur, "Bugün genel olarak iyi geçti, ancak performansın net bir resmini elde etmek kolay değil. Bu sabahki 1. antrenmanda hepimiz oldukça yakındık, hepimiz onda bir içindeydik ve 0.1 sn 2,5 kilo yakıt demek. Bu da performansın net bir resmini elde etmenin çok zor olduğu anlamına geliyor. Hem Sainz, hem de Leclerc oldukça iyi bir yarış stinti simülasyonu yaptılar, ancak kendimize odaklanalım ve sahip olduğumuz potansiyeli geliştirmeye çalışalım." dedi.

Vasseur, SF-24'ün geçen yılki SF-23'e kıyasla çok daha iyi lastik yönetimi sağlayan bir araç olduğunu yineledi ve antrenmanlardaki sürüşlerde de bunu gördüklerini söyledi.

Vasseur, "Geçen yılki araçta yaşadığımız en büyük sorun olan lastik bozulmasının yanı sıra rüzgar hassasiyeti ve diğer olumsuzlukları da düzelttik. Bugün iyi bir gösteriydi. Bugün hava çok rüzgarlıydı ama ilerlediğimiz oldukça açıktı. Saf kuru zemin performansı yarış temposundan farklı bir şey ve yarın (sıralamalarda) daha net bir resme sahip olacağız."

"Geçen yılın ikinci yarısında rüzgar konusunda zaten iyi bir adım atmıştık. Bu temelde yeniden başladık ve bu bizim için iyi oldu çünkü şimdi daha net bir resmimiz var ve bunu hissettiğinizde aracı geliştirmek çok daha kolay oluyor. Oysa geçen yılın başında bu o kadar kolay değildi." dedi.

Leclerc, ikinci antrenman seansında yaşadığı bazı sorunların ardından ancak 9. olabilmişti. Vasseur, bunun pek önemli olmadığını söyledi.

"Charles ilk turda bir hata yaptı ve ikinci turda trafik vardı. Ama bu bir drama değil çünkü sıralama yarın. Sonuçta yaşadığı sorunlara rağmen yine de iyi bir tur atabildiğini düşünüyorum. Üçüncü turda iyi bir zaman elde etti, bakalım yarın nasıl olacak."

"Yarın ön sıra mı? Bakalım. Bugün Max'e ne oldu bilmiyorum çünkü daha hızlı gidebileceğini bekliyordum. Biraz şaşırdım ama yarış temposu rekabetçiydi, herkesten biraz daha hızlıydı. Yarın temiz turda hızını bulacağını düşünüyorum. Max dışında hepimiz çok yakındık. Nasıl gideceğini tahmin etmek imkansız hale geliyor. Diğerlerinin ne kadar yakıt aldığını bile bilmiyoruz, bu yüzden bir şey söylemek zor."