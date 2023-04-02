Vasseur: "Geliştik fakat yeterli değil"

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Ferrari, Avustralya'da önceki iki yarışın aksine tek turda yavaş göründü ancak pazar günü tempo olarak daha iyilerdi.

Charles Leclerc'in ilk turda yarış dışı kalmasının ardından Carlos Sainz takımı temsil eden tek isimdi ve zaman zaman çok iyi turlar çıkardı.

Vasseur takımın bu hafta sonu özellikle ayar anlamında büyük bir ilerleme kaydettiğini doğruluyor.

Vasseur, "DRS'nin etkisi Melbourne'de çok büyük. Bu da Gasly'nin bize bir saniye kadar yakın olmasına yardım etti. Buradaki araçların önceki hafta sonlarına kıyasla çok yakın olduğu da bir gerçek."

"Performans ve tutarlılık konusunda ilerleme kaydettik ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı."

"Dün zaten hayal kırıklığına uğramıştık çünkü daha fazla potansiyelimiz vardı ama bunu ortaya koyamıyorduk."

"İlerleme kaydettik fakat bugünkü kararın yarattığı hayal kırıklığı takımı daha da motive edecek."

Attıkları adımın aerodinamik mi olduğu sorusuna Vasseur, "Bu adımların tamamen aerodinamiyle ilgili olmadığını söyleyebilirim çünkü bu hafta sonu Cidde'ye kıyasla önemli bir değişiklik yapmadık. Bu sadece araçla iyi bir denge bulma meselesi. Bugün aracı yarışta kullanmak daha kolaydı."

"Bugün iyi bir Ferrari gördüğümüzü düşünüyorum. Mücadelenin içindeydik ve Carlos'un geri dönüşünü hesap edersek, zirveden çok da uzak değildik."

"Fakat bu yeterli değil. Hedefimiz dördüncü bitirmek değil. Her şeyi bir araya getirmeliyiz ve bence çok da uzakta değiliz."

"Yarışta daha da ileriye gitmeliyiz." dedi.