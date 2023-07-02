Vasseur: "Geliştik fakat Verstappen ile savaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var"

Ferrari, Avusturya GP'de en hızlı ikinci takımdı ve Carlos Sainz bir ceza almasaydı, muhtemelen yarışı çifte podyumla tamamlayacaklardı.

Charles Leclerc ikinci olarak Ferrari'ye önemli bir podyum getirdi ve yeni güncellemelerin işe yaradığını göstermiş oldu. Yine de Red Bull ile Ferrari arasında önemli bir fark olduğu görülebiliyor.

Yarışın kendileri için kolay geçip geçmediği sorusuna Vasseur, "Pit duvarındayken o kadar kolay olmuyor ama sonuç iyiydi."

"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Cuma günü güçlü bir sıralama turları geçirdik. Son yarış Kanada iyi geçmişti, bugün tamamen farklı bir pist düzeninde ve tamamen farklı bir asfaltta bu tempoyu doğruladık."

"Bugün bir kez daha gördük ki Max ile mücadele etmek istiyorsak bir adım daha atmamız gerekiyor fakat halihazırda bunun için çabalıyoruz." cevabını verdi.

Carlos Sainz, son bölümde Sergio Perez'e çok iyi bir savunma yaptı ve bu da Charles Leclerc'in arayı açmasına yardım etti.

Sainz bu konudaki rolü sorulduğunda Vasseur, "Bence Perez'e karşı gayet güvendeydik."

"Büyük bir sorun değildi fakat bence Carlos elinden geleni yaptı ve yarışın o noktasında çok iyi bir iş çıkardı."

"Başlangıçta takım ve pilotlar olarak, dördüncü ve beşinci sırayla aramızı açmayı istiyorduk, bunun için de birbirlerine atak yapmamalarını istedik."

"Elbette, geride olduğunuzda DRS sayesinde çok daha hızlı oluyorsunuz. Sonunda yer değiştirmek istemedik."

"Strateji buydu ve onlar da bunu mükemmel bir şekilde uyguladılar." dedi.

Sırada Silverstone yarışı olacak ve Ferrari'nin nasıl olacağı merak konusu.

Mercedes ve Aston Martin'e kıyasla kendilerini daha güvende hissedip hissetmediği sorusuna Vasseur, "Güvende mi? Bunun doğru kelime olduğunu sanmıyorum!"

"Eminim önümüzdeki birkaç yarışa güncelleme getirerek gelişecekler, biz de aynısını yapacağız. Bence sezon sonuna kadar uzun bir savaş olacak."

"Çok yakın bir savaş var. Bugün aramızdaki fark tur başına 0.2 ila 0.3 saniye vardı. Bu ivmeyi ve yolu korumalıyız çünkü iyi bir iş çıkarıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari