Vasseur: "Geliştik fakat Verstappen ile savaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Avusturya performanslarından memnun olsa da, galibiyet için yeterli olmadığının farkında.
Ferrari, Avusturya GP'de en hızlı ikinci takımdı ve Carlos Sainz bir ceza almasaydı, muhtemelen yarışı çifte podyumla tamamlayacaklardı.
Charles Leclerc ikinci olarak Ferrari'ye önemli bir podyum getirdi ve yeni güncellemelerin işe yaradığını göstermiş oldu. Yine de Red Bull ile Ferrari arasında önemli bir fark olduğu görülebiliyor.
Yarışın kendileri için kolay geçip geçmediği sorusuna Vasseur, "Pit duvarındayken o kadar kolay olmuyor ama sonuç iyiydi."
"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Cuma günü güçlü bir sıralama turları geçirdik. Son yarış Kanada iyi geçmişti, bugün tamamen farklı bir pist düzeninde ve tamamen farklı bir asfaltta bu tempoyu doğruladık."
"Bugün bir kez daha gördük ki Max ile mücadele etmek istiyorsak bir adım daha atmamız gerekiyor fakat halihazırda bunun için çabalıyoruz." cevabını verdi.
Carlos Sainz, son bölümde Sergio Perez'e çok iyi bir savunma yaptı ve bu da Charles Leclerc'in arayı açmasına yardım etti.
Sainz bu konudaki rolü sorulduğunda Vasseur, "Bence Perez'e karşı gayet güvendeydik."
"Büyük bir sorun değildi fakat bence Carlos elinden geleni yaptı ve yarışın o noktasında çok iyi bir iş çıkardı."
"Başlangıçta takım ve pilotlar olarak, dördüncü ve beşinci sırayla aramızı açmayı istiyorduk, bunun için de birbirlerine atak yapmamalarını istedik."
"Elbette, geride olduğunuzda DRS sayesinde çok daha hızlı oluyorsunuz. Sonunda yer değiştirmek istemedik."
"Strateji buydu ve onlar da bunu mükemmel bir şekilde uyguladılar." dedi.
Sırada Silverstone yarışı olacak ve Ferrari'nin nasıl olacağı merak konusu.
Mercedes ve Aston Martin'e kıyasla kendilerini daha güvende hissedip hissetmediği sorusuna Vasseur, "Güvende mi? Bunun doğru kelime olduğunu sanmıyorum!"
"Eminim önümüzdeki birkaç yarışa güncelleme getirerek gelişecekler, biz de aynısını yapacağız. Bence sezon sonuna kadar uzun bir savaş olacak."
"Çok yakın bir savaş var. Bugün aramızdaki fark tur başına 0.2 ila 0.3 saniye vardı. Bu ivmeyi ve yolu korumalıyız çünkü iyi bir iş çıkarıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Hamilton: "Mercedes, Avusturya'da beklenenden çok daha yavaştı"
Avusturya GP incelemesi tamamlandı, 8 sürücü daha ceza aldı!
Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor
Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor
Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı
Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı
Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?
Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor? Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?
Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım"
Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım" Leclerc: "Yeni güncellemeler işe yarıyor fakat daha fazlası lazım"
Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli"
Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli" Vasseur: "Sainz iyi performans gösterdi, Leclerc sayfayı çevirmeli"
Leclerc kabul etti: "Bu şartlarda yeterince iyi değilim"
Leclerc kabul etti: "Bu şartlarda yeterince iyi değilim" Leclerc kabul etti: "Bu şartlarda yeterince iyi değilim"
Son Haberler
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.