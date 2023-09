Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok"

Sezona kötü başlamasının ardından ufak çaplı bir yeniden yapılanmaya giden Ferrari, bu kapsamda konsept şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies ile yolları ayırdı.

Gidenlerin yerini yüksek profilli isimlerle doldurmak isteyen takımın ilk anlaştığı isim Mercedes performans direktörü Loic Serra oldu, ancak kendisi 2025 sezonundan önce takıma katılamayacak.

İyi haber, önümüzdeki aylarda Serra gibi birçok önemli isimle anlaşılacak ve bu anlaşmaların duyurulacak olması, fakat Frederic Vasseur kısa sürede pek bir şeyin değişmeyeceğinin farkında.

Vasseur, "İşe alım süreci her zaman çok uzun sürer."

"Bunun sonucu olarak, herkesin takıma katılma tarihi farklı. Bazı çalışanlarımız 1 Ocak'ta, bazıları 1 Temmuz'da, bazıları 2025 sezonunda işe başlayacak."

"Aslında bu durum biraz da sinir bozucu çünkü bugünden itibaren iki ila dört yıl boyunca yeniden yapılanacağınızı hissediyorsunuz. Ama eğer bunu yapmaya başlamazsanız, asla başaramazsınız.

"Süreç üstünde çalışmaya devam etmeliyiz, şimdiden ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images