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Formula 1 Haberler

Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur işe alım sürecinin uzun süreceğini, bu süreçte mevcut kadrosuna tamamen güvendiğini söyledi.

Matt Kew
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Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Sezona kötü başlamasının ardından ufak çaplı bir yeniden yapılanmaya giden Ferrari, bu kapsamda konsept şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies ile yolları ayırdı.

Gidenlerin yerini yüksek profilli isimlerle doldurmak isteyen takımın ilk anlaştığı isim Mercedes performans direktörü Loic Serra oldu, ancak kendisi 2025 sezonundan önce takıma katılamayacak.

İyi haber, önümüzdeki aylarda Serra gibi birçok önemli isimle anlaşılacak ve bu anlaşmaların duyurulacak olması, fakat Frederic Vasseur kısa sürede pek bir şeyin değişmeyeceğinin farkında.

Vasseur, "İşe alım süreci her zaman çok uzun sürer." 

"Bunun sonucu olarak, herkesin takıma katılma tarihi farklı. Bazı çalışanlarımız 1 Ocak'ta, bazıları 1 Temmuz'da, bazıları 2025 sezonunda işe başlayacak." 

"Aslında bu durum biraz da sinir bozucu çünkü bugünden itibaren iki ila dört yıl boyunca yeniden yapılanacağınızı hissediyorsunuz. Ama eğer bunu yapmaya başlamazsanız, asla başaramazsınız.

"Süreç üstünde çalışmaya devam etmeliyiz, şimdiden ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"F1'deki tüm süreçler oldukça uzun ve zaman zaman oldukça durağan. Biriyle anlaşmak istediğinizde, bunun sonuca varabilmesi için iki ya da üç yıl beklemeniz gerekir."

"Yine de gelişmek için illa da yeni isimlerin aramıza katılmasını beklememize gerek yok, bu tür düşünceleri asla kabul etmiyorum, nitekim bu anki ekibimize de sonuna kadar güveniyorum."  

"Gelişmeye ihtiyacımız var ama şu anki imkanlarımızla daha iyi bir iş çıkarabiliriz."

"Elimizdekilerden en iyisini elde etmek için odaklanmalıyız. Bir sonraki mücadele bu."

"Herhangi bir hedefi ertelemek istemiyorum çünkü bu yanlış bir mesaj olur, motivasyonumuzu düşürür." dedi.

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Takım patronlarına göre mevcut takvim çaylak pilotlar için epey sorunlu

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