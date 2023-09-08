Vasseur: "Gelişmek için yeni çalışanları beklememize gerek yok"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur işe alım sürecinin uzun süreceğini, bu süreçte mevcut kadrosuna tamamen güvendiğini söyledi.
Sezona kötü başlamasının ardından ufak çaplı bir yeniden yapılanmaya giden Ferrari, bu kapsamda konsept şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies ile yolları ayırdı.
Gidenlerin yerini yüksek profilli isimlerle doldurmak isteyen takımın ilk anlaştığı isim Mercedes performans direktörü Loic Serra oldu, ancak kendisi 2025 sezonundan önce takıma katılamayacak.
İyi haber, önümüzdeki aylarda Serra gibi birçok önemli isimle anlaşılacak ve bu anlaşmaların duyurulacak olması, fakat Frederic Vasseur kısa sürede pek bir şeyin değişmeyeceğinin farkında.
Vasseur, "İşe alım süreci her zaman çok uzun sürer."
"Bunun sonucu olarak, herkesin takıma katılma tarihi farklı. Bazı çalışanlarımız 1 Ocak'ta, bazıları 1 Temmuz'da, bazıları 2025 sezonunda işe başlayacak."
"Aslında bu durum biraz da sinir bozucu çünkü bugünden itibaren iki ila dört yıl boyunca yeniden yapılanacağınızı hissediyorsunuz. Ama eğer bunu yapmaya başlamazsanız, asla başaramazsınız.
"Süreç üstünde çalışmaya devam etmeliyiz, şimdiden ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"F1'deki tüm süreçler oldukça uzun ve zaman zaman oldukça durağan. Biriyle anlaşmak istediğinizde, bunun sonuca varabilmesi için iki ya da üç yıl beklemeniz gerekir."
"Yine de gelişmek için illa da yeni isimlerin aramıza katılmasını beklememize gerek yok, bu tür düşünceleri asla kabul etmiyorum, nitekim bu anki ekibimize de sonuna kadar güveniyorum."
"Gelişmeye ihtiyacımız var ama şu anki imkanlarımızla daha iyi bir iş çıkarabiliriz."
"Elimizdekilerden en iyisini elde etmek için odaklanmalıyız. Bir sonraki mücadele bu."
"Herhangi bir hedefi ertelemek istemiyorum çünkü bu yanlış bir mesaj olur, motivasyonumuzu düşürür." dedi.
Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu"
Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu" Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu"
Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor
Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor
Ferrari'nin Monza özel gösterisi, F1'de duygusallık için hâlâ yer olduğunu nasıl gösteriyor?
Ferrari'nin Monza özel gösterisi, F1'de duygusallık için hâlâ yer olduğunu nasıl gösteriyor? Ferrari'nin Monza özel gösterisi, F1'de duygusallık için hâlâ yer olduğunu nasıl gösteriyor?
Son Haberler
Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!
Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı! Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!
SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!
SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak! SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!
DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu
DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum" 19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar