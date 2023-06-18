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Formula 1 / Kanada GP Röportaj

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bazı sorunların üstesinden geldiklerini ve yakında yeni güncellemelere sahip olacaklarını söyledi.

Giacomo Rauli
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari pilotları cumartesi günkü sıralama turlarında epey geride kalsalar da, yarışta nispeten iyi bir iş çıkardılar ve ilk beşe girdiler.

Dördüncü ve beşinci tamamladıkları yarışın ardından konuşan takım patronu Frederic Vasseur şöyle dedi: "Bugün iyi bir gündü, iyi bir yarış çıkardık."

"Cuma günü hem tek turda hem de yarış temposunda iyi bir noktada olduğumuzu görmüştük. Dün ise karmaşık koşullar nedeniyle her şey çok daha zordu."

"Yarışa 10 ve 11. sıralardan başladık, ki bu sinir bozucuydu ama iyi bir geri dönüş yaptık ve aynı zamanda iyi bir tempo gösterdik. Strateji de iyiydi."

"Güvenlik Aracı esnasında her iki aracı da dışarıda bırakmaya karar verdik, böylece önümüzde temiz hava varken birkaç tur atabildik ve zorlayabildik. Sürücülerimiz de iyi bir iş çıkardı."

"Sürücüler de dahil olmak üzere herkesin kendine güveni için bunu yapmak çok önemli. Cuma günü gözlemlediğimizden ötürü iyi bir hızımız olduğunu biliyorduk ama antrenmanlarda her zaman bilinmeyenler vardır. Diğerlerinin motor modunu, yakıt yüklerini asla bilemezsiniz. Tutarlı bir yarış çıkarabilmek harika. Son 30 turda Hamilton ve Alonso'nun hızına sahiptik. Bence bu ileriye doğru atılmış iyi bir adım."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Vasseur yakında daha fazla güncelleme getireceklerini söyleyerek, umut verici konuşmayı sürdürdü.

"Sıralama turlarında yaptığımız hataları düzeltmeye çalışmalıyız. Bunu Salı günü konuşacağız. Avusturya açısından da iyi bir ders oldu. Umarım o pistte iyi bir tempoda oluruz. Bundan daha iyi bir sonuç elde etmek için mükemmel bir hafta sonu geçirmeliyiz."

"Adım adım gelişiyoruz. Bazı şeyleri çözdük ama onay için diğer pistleri beklemeliyiz çünkü Montreal özel bir pist. Burada kerbler fark yaratıyor. Avusturya'da ise farklı bir durumla karşılaşacağız. Şimdi önümüzdeki Grand Prix'lere odaklanmalıyız. Avusturya'da SF-23'e birkaç güncelleme daha getireceğiz ve hatasız bir hafta sonu geçirmek için her şeyi bir araya getirmemiz gerekecek."

"Şu anda galibiyetten ziyade takıma odaklanmış durumdayım. Harika bir sonuç elde etmek istiyorsak mükemmel bir hafta sonu geçirmemiz, hem sıralamalarda hem de yarışta çok iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Avusturya'da iki deneme yapacağız çünkü sprint yarışı da olacak. Şahsen iyimserim."

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