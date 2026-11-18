Formula 1 Las Vegas GP
Vasseur: "Gelecek sezonlarda güç dengeleri daha istikrarlı olacak"
Fred Vasseur, yeni kuralların ilk yılı olan 2026'da sık sık değişen güç dengelerinin gelecek sezonlardan itibaren yerini daha istikrarlı bir tabloya bırakacağını öngördü.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 15:20
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Frederic Vasseur, Ferrari, Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Formula 1'de yeni teknik kuralların yürürlüğe girdiği 2026 sezonuna Mercedes üst üste altı galibiyetle damga vururken, ilerleyen yarışlarda Ferrari, McLaren ve Red Bull da zaman zaman podyumun zirvesine çıkmayı başardı.
Sezonun sonuna doğru hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu erken garantileyen Mercedes'in arkasında yaşanan bu dalgalı performansı değerlendiren Fred Vasseur, basına yaptığı açıklamalarda yeni kural döneminin ilk yılında bu tablonun şaşırtıcı olmadığını belirtti: “Haziranda biz yarışlar kazandık, temmuzda McLaren, ağustos veya eylülde Red Bull kazandı ve sonra biz yeniden tempomuzu bulduk.”
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“Yeni kuralların ilk yılında güncellemelerin etki eğrisi çok daha fazla oluyor. Ne zaman yeni bir parça getirsek ileriye doğru bir adım atıyoruz. Örnek olarak Brezilya’da McLaren için de durum buydu.”
“Ancak her yarışa güncelleme getirmediğimiz için bazen performansımızda dalgalanmalar oluyor."
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
Takımların mevcut kuralları daha iyi kavrayıp benzer tasarım çözümlerine yönelmesiyle önümüzdeki yıllarda böylesine net performans değişimlerinin azalacağını vurgulayan Vasseur, sözlerini şöyle tamamladı: “Yine de bu durum şampiyona ve rekabet heyecanı için iyi.”
“Muhtemelen gelecek sezonlarda güncellemelerin etkileri daha sınırlı olacak ve güç dengelerinin de daha istikrarlı olduğunu göreceğiz."
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- Motorsport.com Ekibi
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