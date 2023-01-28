Vasseur, geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan Binotto'yu takdir ediyor

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Üst yönetimde bulunan başkan John Elkann ve CEO Benedetto Vigna gibi isimlerin güvenini kaybettiğini hissetmesinin ardından dört senedir yürüttüğü takım patronluğu görevinden istifa eden Binotto, yerini Vasseur gibi tecrübeli bir isme bıraktı.

Yükselişte olduğunu düşündüğü bir takımı geride bırakmak zorunda kaldığı için üzgün hissettiğini dile getiren Binotto'nun her şeye rağmen Vasseur'u zor durumda bırakmamaya özen gösterdiği anlaşılıyor.

Geçiş sürecinin basit bir şekilde ilerlediğini aktaran Vasseur, eski takım patronunun kendisini desteklediğini açıkça belirtti.

Vasseur, "Süreç son derece netti. Abu Dhabi yarış hafta sonu esnasında basında bazı söylentiler çıksa da Ferrari ile daha önce temasım olmadı. İlk görüşmeyi Abu Dhabi'den sonraki hafta yaptık ve süreç epey hızlı bir şekilde ilerledi."

"Daha sonra Mattia ile bir telefon görüşmesi yaptım, hatta devir teslim sırasında kendisiyle bire bir görüşme dahi gerçekleştirdik."

"Bunun için Mattia'ya teşekkür ederim, beni beklemek ve birlikte görüşmek için hamlede bulunmasını gerçekten takdir ettim." dedi.

Jean Todt addresses the audience from the stage Photo by: Motorsport Images

Binotto'dan güncel zorluklar hakkında bilgi alan Vasseur, yakında eski FIA başkanı ve eski Ferrari takım patronu Jean Todt ile Ferrari takım patronluğunun genel olarak ne kadar zorlu bir görev olduğu hakkında görüşeceğini de söyledi.

Vasseur, "Elbette Jean ile bazı görüşmelerim oldu, kendisi halen F1 dünyasına oldukça yakın"

"Birkaç hafta önce WhatsApp üzerinden mesajlaştık, yakında görüşeceğiz. Tüm tavsiyelerine açığım, ancak 1994-1995 sezonlarıyla 2022 sezonunu karşılaştırmak oldukça zor." dedi.

Geçen yıl FIA başkanı olarak görev süresi sona eren Todt'un danışman olarak Ferrari'ye döneceğine yönelik söylentiler bulunmaktaydı.

Böyle bir planın gündemde olmadığını söyleyen Vasseur, "Jean'i 20 yıldan uzun bir süredir tanıyorum. Profesyonel hayatımda hiçbir zaman benden uzakta olmadı."

"Onunla görüşmemin mantıklı olduğunu düşünüyorum ama bu bir danışmanlık meselesi değil. Jean'i yakın bir arkadaşım olarak görüyorum, başka bir şey değil." dedi.