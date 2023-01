Vasseur, geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan Binotto'yu takdir ediyor

Üst yönetimde bulunan başkan John Elkann ve CEO Benedetto Vigna gibi isimlerin güvenini kaybettiğini hissetmesinin ardından dört senedir yürüttüğü takım patronluğu görevinden istifa eden Binotto, yerini Vasseur gibi tecrübeli bir isme bıraktı.

Yükselişte olduğunu düşündüğü bir takımı geride bırakmak zorunda kaldığı için üzgün hissettiğini dile getiren Binotto'nun her şeye rağmen Vasseur'u zor durumda bırakmamaya özen gösterdiği anlaşılıyor.

Geçiş sürecinin basit bir şekilde ilerlediğini aktaran Vasseur, eski takım patronunun kendisini desteklediğini açıkça belirtti.

Vasseur, "Süreç son derece netti. Abu Dhabi yarış hafta sonu esnasında basında bazı söylentiler çıksa da Ferrari ile daha önce temasım olmadı. İlk görüşmeyi Abu Dhabi'den sonraki hafta yaptık ve süreç epey hızlı bir şekilde ilerledi."

"Daha sonra Mattia ile bir telefon görüşmesi yaptım, hatta devir teslim sırasında kendisiyle bire bir görüşme dahi gerçekleştirdik."

"Bunun için Mattia'ya teşekkür ederim, beni beklemek ve birlikte görüşmek için hamlede bulunmasını gerçekten takdir ettim." dedi.

Jean Todt addresses the audience from the stage

Photo by: Motorsport Images