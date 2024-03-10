Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"

Ferrari, geçen yıla kıyasla sezon başında iyi bir performans sergilemeyi başardı ve ilk iki yarışta iki podyum aldı.

Yine de Red Bull ile aradaki farkı kapatmak için daha fazla güncelleme şart.

Cidde yarışını yorumlayan Vasseur şöyle konuştu: "Lastik aşınması açısından ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardık. Fakat performans açısından bir adım daha ileriye gitmemiz gerekiyor."

"Sıralama turlarında Red Bull'un 0.2 ila 0.3 saniye gerisindeyiz ve yarış temposunda 0.4 ila 0.5 saniye gibi daha büyük bir farkımız var."

"Önümüz açık olduğunda daha iyi oluyoruz ama bu yeterli değil. Bir adım daha atmamız gerekecek. Fakat geçen yıl Cidde'de en iyiden 1.5 saniye uzakta olduğumuzu unutmamalıyız. Şimdi 0.4 ila 0.5 saniye gerideyiz."

"Bu ileriye doğru atılmış iyi bir adım. Sezon çok uzun ve başka fırsatlarımız daha olacak."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Shameem Fahath

Vasseur, Ferrari'nin düzlük hızında yeterince iyi olmadığını kabul ediyor.

"Şu anda en yüksek hızda yeterince iyi değiliz. Yarışın başında bu yüzden Perez'e karşı pozisyon kaybettik."

"Önde kirli hava varken onu takip etmek zordu. Bu karmaşık bir kombinasyon. Bir grubun ortasında olduğunuzda işler daha da zorlaşıyor."

"Örneğin Hamilton'ın arkasındaki Piastri gibi pek çok ismin geçiş yapmakta zorlandığını gördük. Red Bull'un açık bir avantajı var ve Perez, Charles'ı geçtiğinde onlarla mücadele etmenin yolu yoktu."

"Onlarla aramızda performans farkı var, bu yüzden aracı geliştirmek için zorlamalıyız."

Son olarak Avustralya sorulduğunda Vasseur, "Asfalt aşındırıcılığı açısından çok farklı iki piste gittik. Bence tablo zaten oldukça net, çünkü burada geçen haftaya benzer sonuçlar gördük."

"Geçen yıla kıyasla büyük bir adım attık, McLaren da öyle. Bu da mümkün olan en iyi işi yapmak için kendimize odaklanmamız gerektiği anlamına geliyor"

"Orada Carlos'un da orada araçta olmasını umuyoruz." dedi.