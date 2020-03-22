Vasseur: "Formula 1'i zor günler bekliyor"

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti ve önümüzdeki birkaç aylık sürecin de son derece zor geçmesi bekleniyor.

Dünyadaki etkinliklerin neredeyse tümü iptal edildi ya da ertelendi. Formula 1 de ilk yedi yarışı için aynı şey yapıldı.

Ancak yarışlar iptal edildikçe takımların kazandığı para miktarı azalıyor ve aynı zamanda sponsorlarla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.

Tüm bu süreci değerlendiren Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Formula 1'i zor günler beklediğini söyledi.

Auto Hebdo'ya konuşan Alfa Romeo patronu Frederic Vasser, “FOM tarafından yapılan ödemelerde kaçınılmaz bir düşüş olacak ve sponsorlarımız önümüzdeki aylarda zorluklarla karşılaşacak. Bu yüzden gelirin %15-20 oranında düşmesini bekliyoruz. Aynı zamanda maliyetlerin de artacağını tahmin ediyoruz."

"Bu yıl, yaz aylarında üç hafta arka arkaya yarış yapmak olağan hale gelebilir, ancak böyle bir yüke dayanabilmek için daha fazla çalışanı işe almamız gerekiyor. Ayrıca daha fazla yedek parça üretmek zorunda kalacağız. Daha fazla kanat, taban parçaları vb. gibi şeyler."

"Perşembe günü yapılan toplantı kolay değildi, çünkü bazı takımları endişelendiren bir takım sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Ama sonunda sağduyu kazandı. Fikir, henüz belirlenmemiş şasi, motor ve diğer parçaların gelecek yıl da, şimdiyle aynı kalmasıydı."

"Ancak, gelecek yıl bütçe sınırına geçmek son derece önemli. Salgın azaldığında, bu bize bir tür yumuşaklık sağlayacak ve aynı zamanda büyük takımların 2022'de araçlarının oluşturulması için sınırsız miktarda harcama yapmasının önüne geçecek."

Vasseur, Coronavirüs'ün ne zaman dineceğinin tam bir muamma olduğunu da kabul etti.

"Takvimde ayarlamalar yapabilmek için önce yarış yapabilmeliyiz. Pandemi azaldığında zaten krizde olacağız ve durumun sadece Monako'daki yarışın iptaliyle sınırlı kalmamasından korkuyorum. Bu, Formula 1'de hafife alınan ve yavaş yavaş farkına varılan başka bir zorluk."

"30 yıldır motor sporlarındayım. 1990'da Körfez savaşının sonuçlarını hatırlıyorum, 11 Eylül 2001'i, 2003'te SARS'ın patlak vermesini ve 2008'deki ekonomik krizi hatırlıyorum."

"Ama şimdi olan şey Çin'den Amerika'ya, oradan da Avrupa'ya kadar herkesi etkiliyor, tüm sektörler ekonomik olarak acı çekiyor."

"Pandemiden sonraki durum, öncekiyle aynı olmayacak."