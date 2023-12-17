Vasseur: "FIA ve Wolff ailesi arasında yaşananlar F1 için utanç vericiydi"

Geçtiğimiz hafta FIA, Mercedes takım patronu Toto Wolff ve FOM için F1 Akademisini yöneten eşi Susie'nin gizli bilgi alışverişinde bulundukları yönündeki şüpheli iddialar üzerine, uyum departmanının bir takım patronu ile FOM çalışanı arasındaki potansiyel çıkar çatışmasını araştırdığını duyurdu.

48 saatten kısa bir süre sonra FIA'nın gizli bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesini önlemek için uygulanan süreçlerden memnun olduğunu belirten ikinci bir açıklama yayınlamasıyla konu kapandı. Ancak soruşturmanın kapandığı duyurusu, soruşturmanın kamusal niteliği nedeniyle itibarlarının zedelendiğini söyleyen Wolff ailesinden sert bir yanıt açıklandıktan sonra gelmıişti.

Wolff'un Ferrari'deki mevkidaşı Vasseur, FIA'nın soruşturmayı kamuoyuna duyurduktan kısa bir süre sonra Wolff'ları aklamayı başarması nedeniyle tüm bu yaşananların 'oldukça utanç verici ve gereksiz' olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com tarafından kendisine olaydan ve bunun FOM ile FIA arasındaki zaten soğuk olan ilişki üzerindeki etkilerinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda Vasseur, "Bence bu hikaye sporumuz için oldukça utanç verici."

"Hikaye bir gazetede çıkan bir haberle başladı. Gazete doğru kelime mi bilmiyorum. Bence böyle bir durumda, bir kişi hakkında konuşurken ne söylediğinize dikkat etmeniz gerekir."

"FIA'nın ilk duyuru ile ikinci duyuru arasında 24 saate ihtiyaç duymasının uygun olacağını düşünüyorum. Herhangi bir kötü sonuçtan kaçınmak için ilk açıklamadan önceki 24 saati [araştırmak için] kullanmak mantıklı olurdu." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, wife and Susie

Soruşturma, rakip takımların bay ve bayan Wolff'u FIA'ya şikayet ettiği iddiaları üzerine başlatıldı. Ancak bir gün sonra diğer dokuz takım Susie Wolff'u destekleyen ve soruşturmanın arkasında olduklarını reddeden eşgüdümlü bir mesaj yayınladı.

Vasseur, tüm bu yaşananlardan iyi bir sonuç çıktıysa, bunun 10 takımın da belirli bir konuda birleşmiş olması olduğunu ve bunun F1'de nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Vasseur, "Geçen haftaki olaydan sonra en azından takımlar çok birlik içindeydi. Benim için ilk sonuç, birlikte hareket edebilmemiz ve Red Bull'un bile Toto'yu desteklemesi. Bu çok sık rastlanan bir durum değil! [Vasseur gülüyor]"

"Dürüst olmak gerekirse, bunun bizim de pozisyon almamız ve diğer paydaşlarla görüşmemiz için iyi bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sanırım ekipler ilk kez birlikte böyle bir şey gösterdi." dedi.