Vasseur: "FIA, Sainz kararını sadece beş dakika içinde aldı"

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Geçen yıl galibiyete ulaştığı Melbourne'a hiç olmazsa podyum umuduyla gelen Ferrari, her iki pilotuyla da kabusu yaşadı.

Henüz ilk turda Lance Stroll ile temas eden ve çakıl havuzuna çıkan Charles Leclerc'i kaybeden takım, Carlos Sainz ile de dördüncü sıradan öteye gidemedi.

İkinci kırmızı bayrak periyodundan sonraki yeniden startta blokajda kalan ve hemen önündeki Fernando Alonso'ya spin attıran Sainz, bu temas nedeniyle beş saniye zaman cezası aldı.

Bu durum, yarış Güvenlik Aracı arkasında bitirildiğinde ve farklar kapandığında kendisinin dördüncü sıradan 11. sıraya gerilemesi anlamına geliyordu!

Cezayı öğrendiği esnada yarışın yeniden başlamasını bekleyen Sainz, takım radyosundan hakemlere durumunu anlatabilmesi gerektiğini düşündüğünü açıkça ifade etti.

Ferrari'nin puansız geçen hafta sonunu yorumlayan Vasseur, "Hayal kırıklığı doğru kelime."

"İlk startta, yani daha ilk turda Lance ve Charles arasında temas oldu ve bir aracı kaybettik."

"Carlos'un durumu da takım için çok zor. Aslında yarışın tamamını düşündüğümüzde güvenlik aracı arkasında kendisinin ekstra bir pit stop'u var, bu nedenle ön gruba dönebilmek için ekstra çaba sarf etti."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Ferrari

"Daha sonra olay hakkında, bunun bir yarış olayı olup olmadığı hakkında konuşabilirdik, benim için bu olanlar sadece bir ilk tur kazası."

"Ancak hayal kırıklığımız muhtemelen daha çok kararı beş dakika içinde almalarından kaynaklanıyor."

"Verilere bakıp Carlos'un panik modunda olup olmadığını, frene basıp basmadığını anlayabilirsiniz."

"Fernando cezanın biraz sert olduğunu söyledi. Eğer olay sonucu etkilemeyecekse söylediği tamamen mantıklı."

Vasseur, Sainz'ın ceza haberine neden duygusal bir tepki verdiğini de anlıyor.

"İlk kırmızı bayrakla birlikte fazladan bir pit stop yapmak zorunda kaldığını ve sonradan mega bir geri dönüş yaptığı durumu da hesaba katmalısınız."

"Temposu çok güçlü ve çok istikrarlıydı ve podyumdan çok uzak olmayan bir mesafedeyken her şeyi kaybetti. Dolayısıyla duygularını ve şok yaşadığı gerçeğini çok iyi anlayabiliyorum."

"Hakemlerin Carlos hakkındaki kararına dönecek olursak, makul kararı verebilmek için zamanları vardı. Bu durumda biraz zaman ayırmaları gerekiyor."