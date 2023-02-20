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Vasseur: "Ferrari'yi Sauber'den ayıran şey beklentilerin farklı olması"

Frederic Vasseur, Ferrari'yi Sauber'den ayıran şeylerin başında beklenti düzeyinin geldiği görüşünde.

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Vasseur: "Ferrari'yi Sauber'den ayıran şey beklentilerin farklı olması"
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Frederic Vasseur, Alfa Romeo - Sauber'de geçirdiği yılların ardından yeni sezonda Ferrari'nin başında olacak.

İtalyan ekip geçen yıl şampiyonluk savaşına girmiş ancak sezonun ikinci yarısında hedefinden büyük oranda uzaklaşmıştı.

Ancak Vasseur'den beklenti çok net; Taraftar kendisinden Ferrari'yi zaferler ve şampiyonluklara taşımasını istiyor.

Bu konu hakkında Auto Motor und Sport'a konuşan Vasseur, "Böyle bir görevi üstlenmek büyük bir onur, ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk."

"Ferrari'deki baskı diğer tüm takımlardan daha güçlü fakat aynı zamanda size ilham da veriyor."

"Takımın başarı için çabalamasını sağlayan şeyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum; Bu takımın DNA'sında bu arzu var."

"Sauber'le kıyaslandığında, her şeyden önce çok yüksek bir beklenti düzeyi var."

"Elbette hâlâ öğrenecek çok şeyim var ve bu süreç muhtemelen hiç bitmeyecek."

"Bu süreçte takımda radikal değişiklikler yapmayacağız; Tüm sistemi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan kademeli, küçük değişiklikler yapacağız."

"Yoğun bir hazırlık dönemi olacak fakat geçen yıla kıyasla durum biraz daha farklı çünkü geçen yıl hepimiz bu yeni araçları keşfetmeye çalışıyorduk."

"Oysa şimdi araç konsepti ve bununla ilgili tüm sorunları çok daha iyi biliyoruz." dedi.

Vasseur, takımın Bahreyn'de önde olduğu sürece pilotlarından hangisinin zafere ulaştığının önemi olmadığını da ekledi.

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