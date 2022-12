Vasseur, Ferrari'ye liderlik etmek için neden doğru isim?

Haberi dinle

Abu Dhabi'deki sezon finaline doğru ilerlediğimiz günlerde Mattia Binotto'nun Maranello'dan ayrılmak üzere olduğu ve Vasseur'un onun yerini alacak adam olarak belirlendiği haberleri çıktığından beri, rüzgarlar tek yönlü esiyordu.

Bu, Vasseur'un motor sporlarındaki uzun ve büyük ölçüde başarılı kariyerinin bugüne kadarki en büyük mücadelesi olacak. O, artık sadece bir takımın değil, bir milletin baskılarıyla karşı karşıya kalacak. Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene ve Binotto'nun başarısız olduğu yerde Vasseur, Ferrari'nin şampiyonluk hasretini sona erdirmeye çalışan isim olacak.

Ve o, bu iş için kesinlikle doğru adam.

Vasseur, 2022 sezonunun ardından büyük bir duygu karmaşasıyla uğraşan bir Ferrari takımına liderlik edecek. 2022 her ne kadar şampiyonluk için Red Bull'a karşı bir mücadeleyi sürdürmek için kaçırılmış bir fırsat olsa da, yine de yeniden rekabetçi olma yolunda gerçek bir dönüşü işaret etti.

İki buçuk yıl sonra gelen ilk galibiyet ile sağlam temele sahip yeni araç, gelecek için iyi bir iyimserlik verdi.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'nın CNBC ile yaptığı bir röportajda "ikincilikle yetinmediği, çünkü ikincinin kaybedenlerin ilki olduğu" şeklindeki yorumu, bu yıl kaydedilen ilerlemeyi hafife alıyor gibi görünüyordu. Elbette, yıl Ferrari'ye istediğini vermedi ancak yine de 2018'den bu yana takımın en iyi sezonuydu.

Bu, Binotto ile olan ayrılığın büyük bir risk taşımadığı anlamına gelmiyordu. Ferrari sadece takım patronunu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda teknik patronu da kaybetti. Binotto'nun takım patronluğa geçmesinin ardından onun bıraktığı teknik direktörlük rolüne kimse getirilmedi. Diğer taraftan takım içerisinde Binotto'nun halefi olabilecek birisi de yoktu, bu da takımı başka yere bakmaya ve sonunda Vasseur'a gitmeye sevk etti.

F1'deki en karmaşık takım olan Ferrari'nin işleyişini anlamak ve işleri hızlandırmak için doğal olarak gereken süre, 2023'te henüz ilk senesinde işleri doğru bir şekilde yapması açısından zor bir görev olacak.

Ferrari'nin ihtiyacı olan bir düşünce yapısı

Vasseur fazlasıyla realist bir isim. Parmaklarını şaklatıp ilk andan itibaren başarılı olmasını bekleyerek Ferrari'ye gitmeyecek ancak işlerin nasıl yürümesini isteyip istemediğine dair net bir fikir olacak.

Bunun bir işareti, 2017'de takım patronu olarak Sauber'e geldiğinde geldi. İşe başladıktan sonraki bir saat içinde, Honda ile 2018 için planlanan motor anlaşmasını iptal etti ve bunu yaparken, Honda anlaşmasının yanlış bir yön olduğundan emindi. .

Bu kadar objektif olmak, Vasseur'un Sauber'de yürüttüğü takıma kıyasla Ferrari büyüklüğünde ve ölçeğinde bir takım için farklı bir önerme olabilir. Yine de o, Alfa Romeo'da durumu tersine çevirdi ve bu yıl takım onun idaresinde şampiyonayı altıncı olarak tamamladı. Takımdaki momentum çok olumlu ve bunun çoğu Vasseur'un etkisine bağlı.

Vasseur, henüz Ferrari'ye geçeceği kesinleşmeden önce Motorsport.com'a verdiği bir sezon sonu röportajında yaşananları şu şekilde özetlemişti:

"Sonuçta benim işim olumlu noktalara çok fazla dikkat etmemek. Benim işim nerede hata yaptığımızı anlamaya çalışmak ve gelişmeye çalışmak!"

Vasseur, bunun üzerine kendi dürüstlüğüne güldü. Belki de o, Ferrari'de eksik olan mizahı takıma getirecek ama bu aslında onun nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. Onda başarıya çok fazla kapılmadan daha iyisi için bir özveri ve arzu var.

Bu doğrudan yaklaşım, Ferrari'nin ilerlemesine yardımcı olması gereken bir şey. 2022'deki bazı noktalarda, yapılan yanlışlar sonucunda galibiyetlerin elden kaçtığını veya hayal kırıklığına yol açtığını gördüğünde, çoğu zaman işler saptırılıyormuş gibi geliyordu. Takımdan yapılan açıklamalarda, çözülecek büyük sorunların olmadığı ve hataların abartıldığı söyleniyordu. Ferrari diğer takımlardan daha fazla incelemeye maruz kalıyor olabilir ancak yine de bu, eleştirilerin haksız olmadığı anlamına gelmez.

Leclerc'le uyumlu bir yaklaşım

Vasseur'un Charles Leclerc ile geçmişi de göz ardı edilemeyecek bir konu. Leclerc, GP3 ve Formula 2 şampiyonluklarına giden yolda, Vasseur'ün ortağı olduğu genç takım olan ART Grand Prix için yarıştı. Daha sonra 2018'deki ilk F1 sezonu için Sauber ile bağlantı kurdu ve Ferrari'ye bir sonraki yıl için ona bir koltuk vermesi için gereken tüm kanıtları veren performanslar ortaya koydu.

Leclerc, Cuma günü FIA basın toplantısında tercihinin kim olacağına dair bir soruya "Hayır ve bu konuda yorum yapmayacağım" yanıtını verdi. Bir sonraki takım patronunun kimliğinin Vigna ve Ferrari başkanı John Elkann'ın kararının olduğunu ancak ne olursa olsun yumuşak bir geçiş beklediğini söyledi.

Motorsport.com'un Vasseur'un adını vererek bu iş için uygun olup olmadığını sorduğunda Leclerc, Ferrari'nin "diğerlerinden çok farklı bir takım" olduğunu belirtti. Buna rağmen Leclerc, ilişkilerinden sıcak bir şekilde bahsetti.

Leclerc, "Fred ile zaten bana inandığı alt kategorilerden beri çalışıyorum ve o zamandan beri her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Ama bunun dışında, açıkçası bu durum kararların hiçbirini etkilememeli. O her zaman çok açık sözlü, çok dürüst olmuştur. Ve bu, Fred'de hoşuma giden bir şey." dedi.

Leclerc'in dediği gibi, Ferrari ile işlerin yürümesi, F1'deki diğer tüm takımlardan çok farklı bir zorluk, yani Vasseur ile ART veya Sauber'de olduğu gibi işlerin tekrar iyi gitmesinin garantisi yok. Ancak F1'deki geleceği için büyük bir umut olan genç yıldızının, gelen yeni adamla iyi bir şekilde anlaşıyor olması Ferrari için yine de cesaret verici.

Meydan okumayı kabullenmek

Ferrari, Vasseur'ün F1'de liderlik ettiği üçüncü takım olacak. 2016'da Renault'da kısa bir süre görev yaptıktan sonra takımla ilgili vizyonunun üstü Cyril Abiteboul'unkiyle uyuşmadığını hissederek ayrıldı. Vasseur 2018'de pişmanlık veya kırgınlık olmadığı konusunda ısrar etmiş ve "Sisteme uyum sağlamakta bazı sıkıntılar yaşadım."

"Takımdan ayrılmak benim için çok daha iyi çünkü hayatımda başka projelerim var. Bu yüzden bıraktım." demişti.

Vasseur verdiği aradan memnundu - ta ki birkaç ay sonra ayakları kaşınana ve Sauber'le bağlantı kurma şansı ortaya çıkana kadar. Vasseur, Sauber'in gelecek planlarından ve bunlara nasıl uyacağından etkilendi ve bunun "beklentilerine ve kariyerinin başında sahip olduğu projelere çok daha uygun olduğunu" söyledi.

Ferrari'nin Formula 1 takımının başında olmak, istediğiniz şekilde şekillendirebileceğiniz veya ayarlayabileceğiniz bir şey değil. Yine de Vasseur'un, Audi'nin 2026'da geleceği ve ona fabrika takımı statüsü vereceği bir takım olan Sauber'den ayrılması, onu çalıştırmak için sahip olması gereken güvene işaret ediyor.

Bu, Vasseur'un kucaklayacağı bir meydan okuma. Ancak gerçekler işler zorlaştığında ortaya çıkacak. Vasseur ile her zaman çok iyi bir ilişkisi olan ve büyüleyici bir siyasi dinamik sergileyen Toto Wolff'un geçtiğimiz günlerde F1'in Beyond the Grid podcast'inde söylediği gibi: "Ferrari'yi temsilen, tüm ülkeyi temsil ediyorsun. Sürekli olarak acımasız bir şekilde seni yazıyorlar."

Acımasızlık Vasseur'un daha önce hiç karşılaşmadığı bir şey olacak. Ancak gelecek bekleyen bir ulusun, şiddetli bir hayran kitlesinin ve F1'in piranha kulübünün istila edilmiş sularının baskısıyla başa çıkabilecek biri varsa, o da kendisidir.