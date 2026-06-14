Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, İspanya Grand Prix’si öncesinde yaptığı açıklamada SF-26'nın yarış kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Barselona'da cuma günü Charles Leclerc'in uzun sürüş temposu umut verirken, cumartesi günü Lewis Hamilton'ın ilk çizgide yer alması Ferrari'ye zafer mücadelesi için önemli bir fırsat sundu.
Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc ise Q3'ün başında yaptığı kaza sonrası yalnızca 10. sırayı alabildi. Leclerc, 10. sıradan başlayacağı yarışta mümkün olduğunca yükselmeye çalışacak.
Sıralama turlarının ardından Sky Sports'a konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur, değerlendirmelerini tamamen yarış üzerine yaptı: "Tempomuz iyiydi ama zor bir yarış izleyeceğiz."
"Pistte 50 derecenin üzerinde sıcaklık olacak ve her şey neredeyse tamamen lastik yönetimine bağlı olacak."
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Lastikleri hayatta tutmak ve stratejiyi doğru yönetmek gerekecek. Evet, iyi bir tempomuz vardı ama aşınma herkes için yüksekti."
"Cuma ve cumartesiyi bir şeyler bekleyerek geçirmedim. Amacım, hafta sonu boyunca en iyi işi yapmak ve araçtan maksimumu çıkarmak."
Ferrari’nin bu sezonki en iyi performansını sergileyip sergilemediği sorusuna ise temkinli yanıt verdi: "Bilmiyorum, ama kesinlikle Mercedes'e karşı en yakın olduğumuz sıralama bu."
"Bu araç yarış kazanabilir ve ilk çizgiden başladığınızda her zaman kazanmayı düşünmelisiniz."
"Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz, yaptığımız işe odaklanmalıyız ve elimizdeki paketten maksimumu çıkarmalıyız."
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