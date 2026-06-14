Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, İspanya Grand Prix’si öncesinde yaptığı açıklamada SF-26'nın yarış kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Barselona'da cuma günü Charles Leclerc'in uzun sürüş temposu umut verirken, cumartesi günü Lewis Hamilton'ın ilk çizgide yer alması Ferrari'ye zafer mücadelesi için önemli bir fırsat sundu.

Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc ise Q3'ün başında yaptığı kaza sonrası yalnızca 10. sırayı alabildi. Leclerc, 10. sıradan başlayacağı yarışta mümkün olduğunca yükselmeye çalışacak. 

Sıralama turlarının ardından Sky Sports'a konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur, değerlendirmelerini tamamen yarış üzerine yaptı: "Tempomuz iyiydi ama zor bir yarış izleyeceğiz."

"Pistte 50 derecenin üzerinde sıcaklık olacak ve her şey neredeyse tamamen lastik yönetimine bağlı olacak."

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Lastikleri hayatta tutmak ve stratejiyi doğru yönetmek gerekecek. Evet, iyi bir tempomuz vardı ama aşınma herkes için yüksekti."

"Cuma ve cumartesiyi bir şeyler bekleyerek geçirmedim. Amacım, hafta sonu boyunca en iyi işi yapmak ve araçtan maksimumu çıkarmak."

Ferrari’nin bu sezonki en iyi performansını sergileyip sergilemediği sorusuna ise temkinli yanıt verdi: "Bilmiyorum, ama kesinlikle Mercedes'e karşı en yakın olduğumuz sıralama bu."

"Bu araç yarış kazanabilir ve ilk çizgiden başladığınızda her zaman kazanmayı düşünmelisiniz."

"Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz, yaptığımız işe odaklanmalıyız ve elimizdeki paketten maksimumu çıkarmalıyız."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Stroll: "Sıralamada Alonso'nun önünde olmak umrumda değil"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Stroll: "Sıralamada Alonso'nun önünde olmak umrumda değil"

Canlı dereceler: İspanya GP

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP
Daha fazlası
Ferrari

Hamilton, sıralama turlarına nasıl odaklandığını açıkladı: "İlk kez iki seans arasında pistten ayrıldım"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hamilton, sıralama turlarına nasıl odaklandığını açıkladı: "İlk kez iki seans arasında pistten ayrıldım"

Leclerc: "Kendimden utanıyorum!"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Leclerc: "Kendimden utanıyorum!"

Villeneuve: “Hamilton zihinsel olarak harika bir noktada”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Villeneuve: “Hamilton zihinsel olarak harika bir noktada”

Son Haberler

Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Vasseur, Ferrari'ye güveniyor: "Bu araç yarış kazanabilir"

Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton ve Russell, İspanya GP stratejileri konusunda endişeli

Canlı dereceler: İspanya GP

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle