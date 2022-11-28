"Vasseur, Ferrari'ye gelirse, Leclerc 1 numara olacak"

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Ferrari'de Mattia Binotto döneminin yakında kapanması bekleniyor. İtalyan basını, Binotto'nun istifasını çoktan verdiğini ve yakında resmi açıklaman yapılacağını iddia ediyorlar.

Fakat yerine geçecek ismin kim olacağıyla alakalı büyük bir belirsizlik var. Şu ana kadar koltukla adı geçen isimlerin başında Frederic Vasseur geliyor. Vasseur, Renault'daki kısa macerasının ardından Alfa Romeo/Sauber'in başına geçmişti ve son yıllarda burada görev aldı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, İtalyan markayla çok iyi bir ilişkiye sahip olan Vasseur'ün koltuk için ana aday olmaya devam ettiğini ve eğer göreve gelirse radikal bir karar alacağını iddia etti.

Buna göre Vasseur, takım içerisinde "1. pilot" olarak Charles Leclerc'i seçecek ve takımın lider pilotu Monakolu sürücü olacak.

Böylelikle Vasseur, Ferrari'nin personel politikasını değiştirmiş olacak, ki bu da Carlos Sainz için kötü bir haber olarak kabul edilebilir.

Leclerc ve Vasseur'ün ilişkisi, geçmişe dayanıyor. İkili 2016'da GP3'te birlikte çalışıp şampiyon oldular.

Leclerc, F1'deki ilk yarışına da yine Vasseur'ün takım patronluğunu yaptığı Alfa Romeo ile çıkmıştı.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Alfa Romeo