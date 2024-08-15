Vasseur: "Ferrari'nin zihniyeti değişmeye başladı"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün takımın başına gelmesinin ardından İtalyan ekip yeniden zirveye dönmeyi hedefliyordu.

Şu ana kadar büyük başarılar gelmedi fakat Vasseur'e göre takım zihniyeti değişmeye başladı.

Bu konuda F1.com'a konuşan Vasseur şöyle dedi: "Elbette daha fazlasını istiyorduk. Bazen tepkilerimiz fazla net olabilir ancak genellikle baskı sadece engele yol açıyor. Önemli olan, sakin kalmak."

"Fakat sakinlik, ilgisizlik demek değil. Her şey yolunda gitmediğinde duygular kaçınılmazdır fakat bu duygular ilerlemenin kaynağı olmalı ve daha fazlasını başarmaya yardımcı olmalı."

"Kanada, İspanya, Avusturya ve Britanya'da sorun yaşadığımız zaman takımdaki ruh hali çok iyi değildi, fakat sergilediğimiz pozitif tutum, bu sorunların nedenini bulmaya, ortadan kaldırmaya ve kaybedilen zamanı telafi etmeye yardımcı oldu."

"Sonuç bir yansımadır. Önemli olan zihniyeti değiştirmeye çalışıyor ve artık risk almaktan korkmuyor olmamız. Eğer kazanmak istiyorsanız, risk almak zorundasınız."

Fred Vasseur, team principal Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Bazıları olumlu yönleri görür, bazıları ise her zaman gelişmek için fırsatlar arar. Ben daha çok ikincisiyim."

"Le Mans da dahil olmak üzere 10 haftada dokuz yarışa katıldım. Böyle bir programda, zayıf yönlerinize odaklanmak ve sürekli gelişmek önemli oluyor. Fakat bu normal."

"Takımımızın önemli özelliklerinden biri de duygusal olması. Bazen benim işim olumlu ve olumsuz anlarda sakin kalmak oluyor."

"Ancak Ferrari'nin zihniyetinin yavaş yavaş değiştiğine dair işaretler görüyoruz."

"Evet, Charles Leclerc'in uzun zamandır beklediği Monako zaferini kutladık fakat işler tersine dönüp, bir sonraki yarışta araçlarımızdan hiçbiri finiş göremediğinde büyük bir duygu dalgalanması yaşamadık."

"Herkes sakinliğini korudu ve daha yapılacak çok iş olduğunun farkına vardı.”