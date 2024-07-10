Vasseur, Ferrari'nin yaklaşımını savundu: "Sorunları için için bazı yarışları test olarak kullanmak gerekiyor"

Ferrari, Silverstone'daki cuma günü sıralama turları ve yarış hazırlığından fedakarlık ederek parça testlerine odaklanmıştı.

Bu kapsamda Imola paketiyle, sonrasında getirilen güncelleme paketi kıyaslandı ve bu da hafta sonunun kalanı için özellikle Charles Leclerc'i dezavantajlı duruma düşürdü.

Fakat takım patronu Frederic Vasseur elde edilen bilgilerin daha önemli olduğuna inanıyor.

Vasseur şöyle konuştu: "Geçen yıl da yaz aylarında testler yapmıştık."

"Silverstone, Budapeşte, Spa ve Zandvoort'taki antrenmanlarda durumu tam manasıyla araştırmış, her şeyi anlamış ve ciddi şekilde gelişmiştik."

"Durumun zorluğu şu ki, eğer bir sorununuz varsa, bunu düzeltmek ya da en azından anlamak için test yapma fırsatınız olmuyor. Bazen takım için Cuma seanslarını feda etmek gerekiyor ve bu hiç hoş değil."

"Silverstone'da bunu yapmaya çalıştık fakat hava konusunda şanssızdık. Yine de hafta sonu başlamadan önce böyle bir karar vermiştik ve bence doğru olan da buydu."

Vasseur, bu sene Red Bull'u puan olarak yakalamalarını beklemiyor.

"Hiç sanmıyorum. Red Bull'un kaç puan gerisinde kaldığımızı ya da diğer takımın kaç puan önünde olduğumuzu dahi bilmiyorum."

"Üçüncü sırada kimin olduğunu bilmiyorum ama McLaren olduğunu tahmin ediyorum."

"Mesele bugünkü sonuçlar değil. Amacımız yeniden hızlanmak; Monako ya da Imola'daki duruma geri dönmek, pole pozisyonu ve galibiyetler için mücadele etmek."

"Yıl sonundan önce önümüzde 12 ya da 13 yarış var. Bu neredeyse bütün bir sezon demek. Her şeyi on kez daha değiştirmek için zamanımız ve fırsatımız olacak."