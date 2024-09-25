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Formula 1 Singapur GP

Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Ferrari'nin Singapur'da uyguladığı yarış stratejisinin doğru olduğunu düşünüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari takım müdürü Fred Vasseur, Singapur Grand Prix'sinde yarış stratejilerini bölme kararını savundu.

İtalyan takım, Marina Bay Pisti'nde Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in sırasıyla 9’uncu ve 10'uncu sıradan başlamasına neden olan zorlu bir sıralama seansı geçirdi.

Her iki sürücü de orta hamurda başlamasına rağmen, Ferrari öndeki bazı sürücüleri erken pit stratejisiyle geçmek için için Sainz'i 13. turda pite almayı tercih ederken, Leclerc 36. tura kadar pite girmedi.

Leclerc, daha yeni lastiklerle ileriye doğru hamle yapabildi ve yarış boyunca birkaç rakibini geçerek beşinci sıraya yükseldi. Sainz ise yedinci sırada yer aldı.

Ferrari'nin daha agresif bir strateji izlemeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda Vasseur, şunları söyledi: “Yumuşak lastikle başlayarak belki bir pozisyon kazanabilirdiniz.”

“Ancak günün sonunda, agresif olmak istiyorsanız, Lewis'in yaptığı gibi 12. ya da 15. turda pit yaparsınız, başka seçeneğiniz yok çünkü pit yapmak zorundasınız.”

Ferrari, bu yıl markalar şampiyonluğunu kazanma konusunda zorlu bir mücadele veriyor ve McLaren'in 75 puan gerisinde yer alıyor. Singapur'daki zorlu hafta sonuna rağmen, Vasseur en azından zor bir sıralama seansının ardından puan kazanma stratejisini övdü.

Vasseur, “En azından orta hamur lastiklerle başlamak bize stinti uzatma fırsatı verdi ve yarışın senaryosu biraz farklıydı. Bence bu iyi bir stratejiydi."

"Arabaları birinin erken pit stop yapması, diğerinin ise uzatması için ayırma kararımız da iyi bir hamleydi. Bu, o aşamada pist pozisyonu açısından oldukça iyi gitti." diye açıkladı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

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Neva Ünsaldı
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