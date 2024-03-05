Vasseur: "Ferrari'nin sezon başlangıcı kötü değil"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin durumu nedeniyle karamsarlığa kapılmıyor.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Andy Hone / Motorsport Images
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yeni sezonun ilk yarışı sonrası genel tablodan aşırı mutsuz değil.
Vasseur yarıştan sonra şöyle konuştu: "Cidde çok farklı bir yarış olacak."
"Asfalt çok farklı, aşınma daha az olacak çünkü asfalt çok düzgün."
"Pirelli tarafından üretilen daha yumuşak lastikleri kullanacağız ve hepimiz sıfırdan başlayacağız."
"Birinci ile onuncu arasındaki farka bakarsak, farkın %50 azaldığını görürüz. Bu da stratejik düzeyde işleri yönetmenin çok daha zor olacağı anlamına geliyor çünkü pitten çıktığınızda çok daha geri bir pozisyonda ve trafikte kalıyorsunuz."
"Her şey çok farklı. Tek turda beklentileri karşıladık, yarışta farkı azalttık. Hâlâ yapılması gereken işler var ama başlangıç iyi."
"Red Bull'a kıyasla iyi başlamasak da geçen yıla kıyasla iyi başladık. Eğer 2023'te yaptığımız gibi gelişebilirsek, o zaman Red Bull ile savaşabiliriz."
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Vasseur odaklarının Red Bull olmadığını da ekliyor.
"Öncelikle Red Bull'a odaklanmıyorum, kendime odaklanıyorum ve elimizdekilerden en iyisini elde etmeye çalışıyorum."
"Bu hafta sonu bizim için tamamen temiz bir sayfa değildi, dün sıralama turlarında ve bugün yarışta çok fazla küçük sorun yaşadık."
"Ayrıca Cidde'nin tamamen farklı bir hikaye olacağını, aynı pist düzeni ve aynı asfaltın olmayacağını da göz önünde bulundurmalıyız."
"Muhtemelen Melbourne'den sonra genel durum hakkında daha iyi bir fotoğrafa sahip olacağımızı söyleyebilirim."
"Melbourne'den önce şampiyonaya dair net bir fotoğrafa sahip olmayacak."
"Fakat bir yıl öncesiyle karşılaştırırsanız, bir saniye olan fark 0.5 saniyeye indi. Bu %50 demek. Elbette yeterli değil çünkü hâlâ gerideyiz."
"Ancak bu koşullarda bugün üçüncü/dördüncü olmak bence dram değil."
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