Vasseur, Ferrari'nin Montreal'deki stratejisini savundu

Montreal'de gerçekleştirilen yarışa 10. ve 11. sıralardan başlayan Ferrari, podyumun çok zor olacağının farkındaydı.

Yine de iyi bir yükselişle dördüncü ve beşinci sırada finiş görmeyi başardılar.

Takımın kaydettiği ilerlemede, güvenlik aracı çıktığında rakip isimler aksine pistte kalma kararları etkili oldu.

Bu strateji hakkında konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, doğru olanı yaptıklarından emin olduğunu belirtti.

Vasseur, "Elbette bu tür durumlarda her zaman endişelenecek şeyler vardır fakat her iki sürücü de trafik tarafından engellenmedikleri taktirde aracın gayet hızlı olduğunu söyledi."

"Bu riskli bir karardı, çünkü 15 tur sonra güvenlik aracı tekrar çıkarsa işler karışabilirdi" dedi.

Ferrari yarış içerisinde Leclerc'e, Sainz'ın kendisini geçmeyeceğine dair birkaç kez güvence verdi.

İtalyan takım patronu bunun doğru karar olduğundan emin.

"Sürücülerimizden herhangi birini korumayı düşünmedik. Bundan ziyade aralarındaki olası bir savaşla zaman kaybetmek istemiyorduk çünkü Esteban Ocon ve Lando Norris ile aramızı açmamız gerekiyordu."

"Normalde Charles ve Carlos'un birbirleriyle mücadele etmesine izin verilse de, bu tür bir rekabetle zaman kaybetmek aptallık olurdu."

"Eğer yapsalardı, her ikisi de dezavantajlı duruma düşerdi." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images