Vasseur: “Monako'da Red Bull'u yenmemiz hiçbir şeyi değiştirmez”

Monako hafta sonunda, Ferrari ve McLaren öne çıkarken, şampiyona lideri Red Bull, sokak pistinin tümsekleriyle başa çıkmakta zorlandı ve Max Verstappen ile ancak altıncı sırada iki Mercedes arasında yer alabildi.

Vasseur, 2024'te çemberin daraldığını ve bu sezon şimdiye kadar yarış kazanan üç takımın da yaklaşan her bir pistin düzenine bağlı olarak daha fazla zafer için mücadele edebileceğini söyledi.

Fransız patron, Ferrari'nin ilerlemesini sürdürmesinin önemli olduğunu ve Red Bull'un yenilebilir olduğunu bilmenin, takımın F1'deki onur mücadelesi için motivasyonunu değiştirmediğini ekledi. Ferrari'nin işinin çoktan bittiğini düşünmenin "en kötü senaryo" olacağını belirtti.

Vasseur, "Mesele motivasyon değil çünkü motivasyon bir süredir zaten var, bu daha ziyade pilotlar ve takım için özgüven meselesi."

"Ve elbette, kazanacak duruma geldiğinizde ayrıntılara daha fazla dikkat edersiniz ve bu etki gittikçe büyüyerek ilerler. Tüm bunlar, son altı yedi aydaki iyileşmenin bir parçası.”

"Böyle devam etmeliyiz, şu anda en kötü senaryo, her şeyin bittiğini, sonuna kadar böyle devam edeceğimizi düşünmek olur."

Race winner Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Çünkü daha önce de söylediğim gibi, takvimde farklı karakteristiklere ve farklı düzenlere sahip pistler var. Daha çok McLaren veya Red Bull ile rekabet ediyoruz ve sezonun sonuna kadar iniş çıkışlar olacak."

"Zirvede olmadığımızda iyi puanlar almalıyız ve orada olduğumuzda kazanmalıyız. Ama bunlar motivasyonumuza dair hiçbir şeyi değiştirmez." dedi.

Vasseur, Red Bull'un takvimdeki gelecek pistlerde avantajlı olmaya devam edeceğini ve Ferrari'nin zirvede olmadığı yarışlarda bile, makul bir puan almak için "fırsatçı" olmaları gerektiğini ekledi.

Ferrari ve McLaren bu şekilde ilerlemeye devam ederlerse, sezonun geri kalanında Red Bull için sıkı bir rakip olabileceklerini söyledi.

"Şu an en az üç takımımız var – Mercedes de rekabetin dışında kalmış değil– en az üç takım pole pozisyonu için, galibiyet için mücadele edebilecek durumda. Bu heyecan verici ve sezonun sonuna kadar böyle olacağını umuyorum.

"Elbette, pistten piste, belki Red Bull'un avantajı olacak, belki Ferrari’nin, belki de McLaren’in... Bizim de olabildiğince fırsatları kollamaya açık olmamız gerekecek."

"Geçmişte hep böyle değildi; geçen yıl sezon boyunca çok fazla puan kaybettik ancak bu sezon bu konuda ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Fırsatları değerlendirmeye çok daha açığız ve sezonun sonuna kadar bu böyle olacak. Sıkı rekabet devam edecek."

Neva Ünsaldı