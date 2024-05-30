Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Vasseur: “Monako'da Red Bull'u yenmemiz hiçbir şeyi değiştirmez”

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Monako Grand Prix'sini kazanmalarına rağmen, Red Bull'u yenme konusunda takımın yaklaşımında bir şeyin değişmediğini düşünüyor.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, is hit with Champagne on the podium

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monako hafta sonunda, Ferrari ve McLaren öne çıkarken, şampiyona lideri Red Bull, sokak pistinin tümsekleriyle başa çıkmakta zorlandı ve Max Verstappen ile ancak altıncı sırada iki Mercedes arasında yer alabildi.

Vasseur, 2024'te çemberin daraldığını ve bu sezon şimdiye kadar yarış kazanan üç takımın da yaklaşan her bir pistin düzenine bağlı olarak daha fazla zafer için mücadele edebileceğini söyledi.

Fransız patron, Ferrari'nin ilerlemesini sürdürmesinin önemli olduğunu ve Red Bull'un yenilebilir olduğunu bilmenin, takımın F1'deki onur mücadelesi için motivasyonunu değiştirmediğini ekledi. Ferrari'nin işinin çoktan bittiğini düşünmenin "en kötü senaryo" olacağını belirtti.

Vasseur, "Mesele motivasyon değil çünkü motivasyon bir süredir zaten var, bu daha ziyade pilotlar ve takım için özgüven meselesi." 

"Ve elbette, kazanacak duruma geldiğinizde ayrıntılara daha fazla dikkat edersiniz ve bu etki gittikçe büyüyerek ilerler. Tüm bunlar, son altı yedi aydaki iyileşmenin bir parçası.”

"Böyle devam etmeliyiz, şu anda en kötü senaryo, her şeyin bittiğini, sonuna kadar böyle devam edeceğimizi düşünmek olur." 

Race winner Charles Leclerc, Ferrari

Race winner Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

"Çünkü daha önce de söylediğim gibi, takvimde farklı karakteristiklere ve farklı düzenlere sahip pistler var. Daha çok McLaren veya Red Bull ile rekabet ediyoruz ve sezonun sonuna kadar iniş çıkışlar olacak."

"Zirvede olmadığımızda iyi puanlar almalıyız ve orada olduğumuzda kazanmalıyız. Ama bunlar motivasyonumuza dair hiçbir şeyi değiştirmez." dedi.

Vasseur, Red Bull'un takvimdeki gelecek pistlerde avantajlı olmaya devam edeceğini ve Ferrari'nin zirvede olmadığı yarışlarda bile, makul bir puan almak için "fırsatçı" olmaları gerektiğini ekledi.

Ferrari ve McLaren bu şekilde ilerlemeye devam ederlerse, sezonun geri kalanında Red Bull için sıkı bir rakip olabileceklerini söyledi.

"Şu an en az üç takımımız var – Mercedes de rekabetin dışında kalmış değil– en az üç takım pole pozisyonu için, galibiyet için mücadele edebilecek durumda. Bu heyecan verici ve sezonun sonuna kadar böyle olacağını umuyorum.

"Elbette, pistten piste, belki Red Bull'un avantajı olacak, belki Ferrari’nin, belki de McLaren’in... Bizim de olabildiğince fırsatları kollamaya açık olmamız gerekecek."

"Geçmişte hep böyle değildi; geçen yıl sezon boyunca çok fazla puan kaybettik ancak bu sezon bu konuda ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Fırsatları değerlendirmeye çok daha açığız ve sezonun sonuna kadar bu böyle olacak. Sıkı rekabet devam edecek."

Neva Ünsaldı

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber F1 bir sonraki Concorde Anlaşması için 'böl ve yönet' taktikleriyle ilgilenmiyor
Sonraki haber Coronel: "Perez artık yerini başkasına bırakmalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

WRC WRC
İtalya Rallisi
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

F1 Formula 1
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

F1 Formula 1
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye