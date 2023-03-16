Vasseur, Ferrari'nin güncellemelerle "büyük adım" atabileceğini düşünüyor

Haberi dinle

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde sıralamalarda Red Bull pilotlarının arkasında 3. ve 4. olmuşlardı. Ferrari'nin tek tur performansı güçlüydü ancak yarış performansı Red Bull'a kıyasla daha kötüydü ve hatta Aston Martin dahi yarış içerisinde tehdit oluşturdu.

Yarışı 3. sırada götüren Leclerc'in güç ünitesindeki kontrol elektroniklerinde yaşadığı sorun nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından Sainz, Aston Martin pilotu Fernando Alonso'ya geçilerek podyumun dışında kaldı.

Yarış öncesinde basın karşısına çıkan Vasseur, SF-23'te gelişim açısından devasa bir alan olduğunu söyledi.

Vasseur, "Hafta sonu boyunca aracın dengesi konusunda biraz zorlandık. Bu, paketimizle bu yolda gelişim için devasa bir alan olduğunu gösteriyor."

"Bahreyn'de sahip olduğumuz şeye bakarak, sürülebilirlik açısından çok fazla alanımızın olduğunu düşünüyorum."

"En önemlisi, mevcut duruma odaklanarak elimizdekinden maksimumu almaya çalışmak olacak. Güncellemeler getiriyor olsak da, durumu ve paketin rekabet seviyesini geliştireceğiz."

"Bahreyn'in her zaman temsili olmadığını aklınızda tutun. İkincisi, bu araç için henüz erken bir aşamadayız."

"Pist üstünde sadece üç gün test ve Bahreyn'de bir yarış çıkardık. Sahip olduğumuz paketten maksimumu almaya çalışmak için aracımızı daha iyi anlamamız gerek." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Yarıştan sonra Sainz, Ferrari'nin aşırı lastik aşınmasının, takımın sorunları hafifletmek için çok çalıştığı "geçen yılki kadar kötü" olduğunu söylemişti.

Ancak Motorsport.com tarafından Sainz'in yorumları sorulduğunda Vasseur, Bahreyn'in kötü şöhretli pütürlü asfaltının ve pilotlarının daha düşük performanslı araçlarından daha fazlasını almaya çalışmasının bu durumda etkili olduğunu söyledi.

Vasseur, "Açıklamanın bir kısmı Bahreyn'den geliyor, çünkü bu pist çok agresif ve muhtemelen bu tüm parametreleri artırıyor."

"Ayrıca, hızınız yoksa, maksimum hızınızda kalabilmek için daha fazla zorlamanız gerektiği ve bunun sonucunda her şeye daha fazla zarar verdiğiniz de doğru."

"Bu, başka bir şeyden (lastik korumak) çok saf performansa ve saf potansiyele odaklanacağın anlamına geliyor." dedi.

Ferrari'nin Suudi Arabistan'a güncellemeler getirmesiyle Vasseur, takımın Cidde'nin aşındırıcı Sakhir pistinden çok farklı özelliklere sahip cadde pistinde bir adım öne geçmesini bekliyor.

Vasseur, "Tabii ki durumdan memnun olamayız. İleriye doğru bir adım atmak istiyorum. Cidde'nin özellikleri, yol tutuş, engebelilik, pist düzeni açısından bir önceki Bahreyn'e kıyasla tamamen farklı. Yani tamamen farklı bir hikaye söz konusu."

"Bu haliyle zaten bugün sahip olduğumuz şeye biraz daha uygun olacak. Bununla birlikte Cidde'ye bazı güncellemeler getiriyoruz ve umarım ileriye doğru bir adım atmış oluruz."

"Bahreyn'de yaptıklarımızın net bir analizini yaptık. Elbette geliştirmemiz gereken uzun bir listemiz var."

"Umarım şimdiden Cidde'de ilk tepkiyi verebiliriz." dedi.