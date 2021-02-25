Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
268 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
283 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
290 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum" Sonraki / Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, bu yıl daha iyi bir performans göstereceklerinden emin olsa da, Ferrari'nin güç ünitesi tarafındaki farkı kapatmasının zaman alacağını söyledi.

paylaşım
yorumlar
Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Ferrari, geçen yıl güç ünitesi tarafında diğer üreticilerin gerisinde kaldı ve bundan ötürü hem fabrika takımları hem de müşteri takımları beklenen seviyede değildi.

Bu yıl Ferrari'nin yeni bir güç ünitesine sahip olacağı biliniyor ve hatta Ferrari patronu Mattia Binotto, bu motordan epey umutlu olduklarını söylemişti.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, yeni güç ünitesi hakkında iyimser olsa da, aradaki farkı kapatmak için tek bir yılın yeterli olmayacağı görüşünde.

Vasseur, Auto Hebdo'ya şöyle konuştu: "Kendi taraftarlarında muhtemelen geçen yıl yaşadıkları sorunların büyük bir bölümünü çözeceklerini düşünüyorum"

"Geçen yılki güç ünitesi çok az beygir gücüne sahipti ve bence aradaki farkın çoğunun nedeni buydu. Ancak Ferrari'nin sahip olduğu fark, bir yılda kapatılamaz."

"Şaside güncellemeler hızlı bir şekilde uygulanabilir. Ancak motor gelişim süreci çok daha uzun sürer."

Ayrıca Vasseur, C41'i uzun süre geliştirmeyeceklerini de söyledi.

"2022 aracı üzerinde çalışacağımız her hafta, onun ne kadar iyi olabileceği konusunda büyük bir etkiye sahip olacak."

"Oysa C41'de yapacağımız bir haftalık çalışma pek fazla fark yaratmayacak."

"Geçen sezon çok iyi bir ilerleme kaydetmiştik ve umarım bunu devam ettirebiliriz." 

 
Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Önceki haber

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Sonraki haber

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

14s
2
Formula 1

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

54 dk
3
Formula 1

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

15 dk
4
Formula 1

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

2s
5
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16B

20s
Son Haberler
Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
F1

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

15dk
Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"
F1

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

54dk
Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"
F1

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

2s
Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
F1

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

10s
McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor
F1

McLaren Racing ticari ekibine iki yeni isim ekliyor

12s
Son Videolar
Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
10s

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
18s

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Ferrari, üç günlük 18 inç lastik testini tamamladı
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, üç günlük 18 inç lastik testini tamamladı

Çok Okunanlar Bugün

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Teknik analiz: Red Bull RB16B
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Red Bull RB16B

Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, yeni aracının ismini açıkladı

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Resmi: Aston Martin, BWT ile olan kontratını yeniledi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Aston Martin, BWT ile olan kontratını yeniledi!

Son Haberler

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "RB16B ile ilk gün başarılıydı"

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Gelecekte Ferrari ile yarışmak istiyorum"

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.