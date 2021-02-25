Vasseur: "Ferrari'nin güç ünitesi farkı bir yılda kapanmayacak"

Ferrari, geçen yıl güç ünitesi tarafında diğer üreticilerin gerisinde kaldı ve bundan ötürü hem fabrika takımları hem de müşteri takımları beklenen seviyede değildi.

Bu yıl Ferrari'nin yeni bir güç ünitesine sahip olacağı biliniyor ve hatta Ferrari patronu Mattia Binotto, bu motordan epey umutlu olduklarını söylemişti.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, yeni güç ünitesi hakkında iyimser olsa da, aradaki farkı kapatmak için tek bir yılın yeterli olmayacağı görüşünde.

Vasseur, Auto Hebdo'ya şöyle konuştu: "Kendi taraftarlarında muhtemelen geçen yıl yaşadıkları sorunların büyük bir bölümünü çözeceklerini düşünüyorum"

"Geçen yılki güç ünitesi çok az beygir gücüne sahipti ve bence aradaki farkın çoğunun nedeni buydu. Ancak Ferrari'nin sahip olduğu fark, bir yılda kapatılamaz."

"Şaside güncellemeler hızlı bir şekilde uygulanabilir. Ancak motor gelişim süreci çok daha uzun sürer."

Ayrıca Vasseur, C41'i uzun süre geliştirmeyeceklerini de söyledi.

"2022 aracı üzerinde çalışacağımız her hafta, onun ne kadar iyi olabileceği konusunda büyük bir etkiye sahip olacak."

"Oysa C41'de yapacağımız bir haftalık çalışma pek fazla fark yaratmayacak."

"Geçen sezon çok iyi bir ilerleme kaydetmiştik ve umarım bunu devam ettirebiliriz."