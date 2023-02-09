Vasseur: "Ferrari'nin 'ana rotası' değişmeyecek"

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Frederic Vasseur, Mattia Binotto'nun ayrılığı sonrası Ferrari'nin yeni takım patronu olurken, yeni takımıyla ilk ayını geride bıraktı.

Vasseur, Alfa Romeo'da geçirdiği yıllarda hem CEO hem takım patronuydu fakat yarı zamanlı bir rol üstleniyordu.

Ancak Ferrari'de tam zamanlı çalışacak ve tüm takımın yönetiminden sorumlu olacak. Yine de artık rapor vermesi gereken daha fazla kişi var.

Sözlerine bu konuya değinerek başlayan Vasseur, takımın gittiği yönde büyük bir değişiklik olmayacağını ekledi.

Vasseur, "Benim için durum oldukça açık. Bildiğiniz üzere takım, Ferrari organizasyonunun büyük bir parçası."

"Burada Benedetto Vigna adında bir CEO'muz ve bir şirket başkanımız (John Elkann) var. Yani durum çok açık."

"Geçen yıl bile Sauber'de bir başkanımız vardı ve ona rapor vermek zorundaydım. Her zaman bir patronunuz oluyor. Bu benim için yeni bir şey değil."

"Artık takımı ben yönetiyorum, bunu yapma yetkim var ve istediğimi yapacağım."

"Benedetto ve John ile her gün kilit noktalar hakkında yeterince görüşme yapıyoruz. Her şey çok net ve mükemmel şekilde işliyor."

"Ferrari'nin genel rotası değişmese de, takımın verimliliği değişmeli." dedi.