Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı
Ferrari Takım Patronu, 2022 sezonu boyunca umut vaat ettikten sonra takım için zor geçen yılı değerlendiriyor.
Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, 2023'te takımın talihinin zora gireceğini anladığı anı açıkladı.
2023 sezonu, Ferrari'nin 2022'de yer etkisi dönemine güçlü bir başlangıç yapmasının ardından beklediği gibi geçmedi ve Markalar Şampiyonasını üçüncü sırada noktaladı.
SF-23 Maranello'da büyük bir hayranlıkla tanıtılmıştı. Ancak ilk yarışlar, Charles Leclerc için erken ceza almasına yol açan dayanıklılık sorunları ile boğuştuğu bir dönemdi.
Carlos Sainz Singapur'da yılın Red Bull dışındaki tek galibiyetini almadan önce İtalya Grand Prix'sinde güçlü bir yarışla sezon ilerledikçe takım için işler toparlanacaktı.
Bu galibiyet, Mercedes ile Markalar Şampiyonası'nda ikincilik için sıkı bir mücadeleye sahne olmasına yol açtı. Ancak Ferrari son yarışın sonuçlarının ardından Mercedes'in sadece üç puan gerisinde kaldı.
Sainz, sezonun sonunda yaşadığı sorunlar sebebiyle takım arkadaşına göre daha az puan topladı. Sainz, Katar'da takıt sızıntısı Leclerc ise ve hidrolik arızası nedeniyle Brezilya'da yarış dahi başlayamadılar.
2023 sezonunun zorlu bir mücadele olacağını bilip bilmediği sorulduğunda Vasseur, "[İlk] testin ilk sabahında, durum zaten oldukça açık görünüyordu."
"Hâlâ bazı umutlarınız var, aracı geliştiriyorsunuz, zorluyorsunuz, pol pozisyonu almayı, bir ya da iki yarış kazanmayı umuyorsunuz.
"Ama sonunda Max'in bir, iki ya da üç yarış dışında tüm yarışları kazanacağını düşünüyorsanız, zor bir sezondu.
"İşimizdeki en önemli şey ne yaptığımızı daha net bir şekilde görebilmek ve gelişmeye çalışmaktır ve sonuç da beklediğimiz gibi oldu." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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