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Vasseur, problemlere rağmen Ferrari'de potansiyel görüyor

Frederic Vasseur'ün Ferrari'si, Takımlar Şampiyonası’nda ikinciliği kıl payı kaçırdı. Ama Vasseur henüz takımda kullanılmamış büyük bir potansiyel olduğundan emin.

Editör Burak Yasul
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Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur Ferrari'nin 2023'te doğrudan rakiplerinden daha fazla puan kaybettiklerini kabul ediyor, ancak ileriye dönük büyük bir potansiyel olduğundan emin.

Ferrari, sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinde Mercedes'in sadece üç puan gerisinde kalarak Takımlar Şampiyonasını üçüncü sırada noktaladı.

Ferrari, Singapur'da Carlos Sainz sayesinde bu sezon Red Bull'u mağlup eden tek takım oldu. Ancak Sainz Katar'da start alabilseydi ya da Charles Leclerc Brezilya'da formasyon turunda yaşadığı sorun nedeniyle bariyerlere çarpıp yarışa veda etmeseydi, Ferrari şampiyonayı Mercedes'in önünde bitirebilirdi.

Vasseur kaybedilen tüm puanların bir listesini yaptığını ancak ileriye bakma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına konuşan Vasseur, "Bahreyn'de Leclerc yarışa 3. sırada başlamıştı ama yarış dışı kalmasıyla kötü başlamış olduk, Suudi Arabistan'daki ikinci yarışta da ceza aldık."

"Bu Charles için neredeyse 25 puan değerinde kayıp anlamına geliyor, artı diğerlerine kaptırdığınız puanlar."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Ama sadece bu değil. Kafamda birkaç kez sorunlar olmadan sınıflandırmanın bir listesini yaptım. Genel olarak sezon boyunca iniş çıkışlar yaşadığınızı düşünüyorum."

"Elbette doğrudan rakiplerimizden daha fazla puan kaybettik ama bu da gelecek yıl üzerinde çalışmamız ve daha fırsatçı ve verimli olmamız gereken bir başka konu."

"'Eğerlerle' yarışmaktan nefret ediyorum. Fabrikamızda 'eğer' kelimesini kullanmak yasak."

"Bu bizim hatamız olduğu için bir bahane bulmak değil. Öyle olmadığını söylemiyoruz. Kendimizi geliştirmeliyiz ve açıkça görülüyor ki büyük bir potansiyel var." dedi.

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