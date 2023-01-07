Vasseur, Ferrari'deki görev değişikliklerini "dikkatlice" düşünüyor
İtalyan basınına göre Frederic Vasseur, göreve geldikten sonra yapmayı planladığı değişiklikleri dikkatlice değerlendiriyor.
İtalyan basını Fred Vasseur'ün Ferrari'nin başına geçme kararı almasının ardından İtalyan takımda çalışan isimleri işten çıkarma konusunda temkinli davrandığını iddia ediyor.
Corriere dello Sport'un haberine göre takımın yeni teknik direktörü de, halihazırda Maranello'da çalışan bir isim olacak: Enrico Cardile. Yeni göreviyle, bir bakıma eski takım patronu/teknik direktör Mattia Binotto'nun yerini almış olacak ve tüm teknik işlerden sorumlu olacak.
Bu pozisyon için adı geçen diğer isim ise herkes tarafından biliniyor; Simone Resta. 2001-18 yılları arasında Maranello merkezli ekipte çalışan Resta, 2019-20 yıllarında Alfa Romeo'da çalışmış, 2021'de ise Haas'a katılmıştı.
Vasseur 'görev değişiklikleri' konusunda temkinli
Binotto'nun yerine geçen kadar Alfa Romeo'nun takım patronu ve CEO'su olan Vasseur, tıpkı Renault'da ve İsviçreli ekipte yaptığı gibi, belirli pozisyonlarda değişiklikler yapmadan önce sakince değerlendirme yapmaya devam ediyor.
La Gazzetta dello Sport bu sürecin sonunda bazı değişimler olabileceğini ve Ferrari strateji direktörü Inaki Rueda'nın 2023 için koltuğu belirsiz isimlerden birisi olduğunu iddia etti.
2022'de İtalyan ekibin aldığı kararlar büyük tartışma konusu olmuş ve bundan ötürü iki şampiyonada birden önemli puanlar kaybetmişlerdi.
Zehnder: "2023, tarihin en pahalı sezonu olacak"
Fiorio: "Audi, Binotto'yu kaçırmamalı"
Son Haberler
Rins: "Honda, sürmesi zor bir motosiklet, ancak kötü değil"
Gelecek sezon kariyerinde ilk kez Suzuki dışı bir motosiklet kullanacak olan Alex Rins, Honda'nın alıştığının dışında tepkiler verdiğini, ancak motosikletin kötü olmadığını söyledi.
F1 2022 teknik: Red Bull RB18'le 2022'yi nasıl domine etti?
Red Bull'un 2022 Formula 1 aracı olan RB18, 2000'li yıllarda getirilen zemin etkili dönemin ilk yılını domine etmesiyle hatırlanacak.
Bottas: "Zhou bir çaylağa göre çok az hata yaptı"
Valtteri Bottas, güçlü bir çaylak sezonu geçiren takım arkadaşı Guanyu Zhou'nun çok az hata yaptığını ve Formula 1'e alışmak için acele etmediğini söyledi.
Albon: "Williams denge problemlerini çözerse ciddi ivme yakalayabilir"
Alex Albon, Williams'ın denge problemlerini çözdüğü takdirde çok daha hızlı bir araç üretebileceğini düşünüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.