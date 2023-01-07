Vasseur, Ferrari'deki görev değişikliklerini "dikkatlice" düşünüyor

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İtalyan basını Fred Vasseur'ün Ferrari'nin başına geçme kararı almasının ardından İtalyan takımda çalışan isimleri işten çıkarma konusunda temkinli davrandığını iddia ediyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre takımın yeni teknik direktörü de, halihazırda Maranello'da çalışan bir isim olacak: Enrico Cardile. Yeni göreviyle, bir bakıma eski takım patronu/teknik direktör Mattia Binotto'nun yerini almış olacak ve tüm teknik işlerden sorumlu olacak.

Bu pozisyon için adı geçen diğer isim ise herkes tarafından biliniyor; Simone Resta. 2001-18 yılları arasında Maranello merkezli ekipte çalışan Resta, 2019-20 yıllarında Alfa Romeo'da çalışmış, 2021'de ise Haas'a katılmıştı.

Vasseur 'görev değişiklikleri' konusunda temkinli

Binotto'nun yerine geçen kadar Alfa Romeo'nun takım patronu ve CEO'su olan Vasseur, tıpkı Renault'da ve İsviçreli ekipte yaptığı gibi, belirli pozisyonlarda değişiklikler yapmadan önce sakince değerlendirme yapmaya devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport bu sürecin sonunda bazı değişimler olabileceğini ve Ferrari strateji direktörü Inaki Rueda'nın 2023 için koltuğu belirsiz isimlerden birisi olduğunu iddia etti.

2022'de İtalyan ekibin aldığı kararlar büyük tartışma konusu olmuş ve bundan ötürü iki şampiyonada birden önemli puanlar kaybetmişlerdi.