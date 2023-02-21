Vasseur: "Ferrari'deki atmosferi ve motivasyonu hissedebiliyorsunuz"

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Altı senelik Sauber macerasını sonlandıran ve Ferrari'nin teklifini kabul eden Frederic Vasseur, hiç şüphesiz ki hayal kırıklığıyla sonuçlanan Mattia Binotto döneminin ardından takıma katılmanın baskısını ve hem taraftarın, hem de yönetimin hızlıca başarılı olma arzusunu sonuna kadar hissedecek.

Motor sporları camiasının en tecrübeli isimlerinden biri olan Vasseur'un ilk kez bu denli büyük bir takımda yönetici rolünde bulunacak olması da bir diğer soru işareti.

Tüm bunlara rağmen kendine güveniyle dikkat çeken Vasseur, farklı dinamiklere alışmaya çalışsa da herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söylüyor.

Vasseur, "Beklediğim gibi, ilk üç ya da dört haftada iki ya da üç kilo aldım!"

"Elbette daha büyük bir takımdayım ancak günün sonunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İşimizin DNA'sı şirketin büyüklüğünden çok daha önemli. Bence bir yarış takımı yönetmek, başka bir şirket yönetmekten farklı bir iş, çünkü insanları motive etmek zorunda değilsiniz."

"1.000 veya biraz daha fazla kişiden oluşan bir şirketle uğraşırken, diğer yandan da ilk iki veya üç sırada kalmaya çalışmak büyük bir sorun değil. Herkes hakkında derin ayrıntılara giremezsiniz, bu da yaklaşımın Sauber veya Ferrari gibi bir takımı yönetmeye benzer olduğu anlamına gelir."

"Söyleyebileceğim en büyük fark beklentilerin farklı olması, baskının farklı olması ama bence bu baskıyı olumlu bir şekilde karşılayabilirsiniz.

"Takımın ruh hali de oldukça farklı, Carlos'un daha önce de söylediği gibi, sanırım sabah 7'de fabrikaya geldiğinizde sizi şirket dışında bekleyen insanların olduğu tek takım bu, takımın etrafındaki motivasyonu ve atmosferi hissedebiliyorsunuz. Bu herkes için büyük bir itici güç."

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Davide Rigon, Robert Shwartzman, Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Frédéric Vasseur, Ferrari SF-23, Fotoğraf: Ferrari

Hızlıca başarılı olup olamayacağı sorulan Vasseur, kendisini uzun bir öğrenme sürecinin beklediğini inkar etmedi.

Vasseur, "Öğrenmek asla sonu gelmeyen bir süreç. Daha önce de söylediğim gibi, sporun amacı daha iyi bir iş yapmaya çalışmak -bu benim için de geçerli. Günler geçtikçe kendimi geliştirebileceğimi ve takımı daha iyi anlayabileceğimi umuyorum, dolayısıyla hemen Bahreyn'de tamamen iyi olacağımı pek düşünmüyorum."

"Açıkçası çalışmamız gerekiyor, birlikte nasıl çalışacağımızı anlamamız ve daha iyi bir işbirliği yapmamız gerekiyor. Şu an takımı keşfediyoruz, fabrikada ne istersek yapabileceğimizi biliyoruz."

"Ancak hiçbir şey pistin gerçekliğinin ve ilk sıralama seansındaki durumun gerçekliğinin yerini alamaz. Bu zaman alacaktır, ancak bunun bir meydan okuma olduğunun farkındayım ve ben meydan okumaları seviyorum." dedi.