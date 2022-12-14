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Formula 1 Analiz

Vasseur, Ferrari yönetiminde "devrim" yapmayacak

Kaynaklara göre Frederic Vasseur, takımın hazırladığı aracın iyi göründüğünün farkında ve sportif anlamda devrim yapmaya niyetli görünmüyor. Bunun yerine yapının zayıf noktalarını güçlendirmek için dışarıdan birkaç takviye yapacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vasseur, Ferrari yönetiminde "devrim" yapmayacak
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 9 Ocak'tan itibaren Maranello'da görev yapacak olan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, selefi Mattia Binotto gibi Yönetici direktör olarak değil, Genel müdür olarak görev yapacak.

Eğer detaylar fark yaratıyorsa Vasseur, Binotto'ya kıyasla daha az özgürlüğe ve yetkiye sahip olabilir. Muhtemelen durum böyle olacak fakat hangi şeylerden sorumlu olacağını anlamak için biraz daha vakit gerekecek.

CEO Benedetto Vigna'nın yeni yönetimde daha fazla yer almak istediği doğru ancak rollerin dağılımı için işleyişin kendisini görmek gerekiyor.

Kesin olan bir şey var: Vasseur, Sauber'deyken yapmaya devam ettiği ART Grand Prix'deki, Spark Racing Technology'deki ve Theo Pourchaire gibi menajerlik görevlerini bırakmak zorunda kalacak.

Mercedes'in Toto Wolff'a tanıdığı gibi Ferrari de Vasseur'e alan tanıyabilir ancak İtalyan ekipteki görev her şeyin çok önünde olacak.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari


Söylentilere göre Vasseur'ün Yarış Departmanında devrim yapmak gibi bir niyeti yok ama kendisinden üç ay sonra başlayacak dünya şampiyonasına damgasını vurması isteniyor.

Emir komuta zincirinde büyük bir değişiklik görmeyeceğiz: daha önce de belirttiğimiz gibi Laurent Mekies sportif direktör olarak kalırken, Enrico Cardile (şasi) ve Enrico Gualtieri (motor) teknik direktörlük görevini sürdürecekler.

Simone Resta'nın Haas'tan Ferrari'ye dönmesi ve kendisine 2024 Ferrari aracının tasarımıyla ilgilenme görevi verilmesi oldukça muhtemel. Fakat sezon boyunca 2023 Ferrari'nin gelişimini takip etmek, aracı geliştirmek için gerekli süreçleri ve sistemleri gözden geçirip, David Sanchez ile yakın çalışmak üzere yeni bir ismin takıma katılması da oldukça muhtemel.

Bir başka nokta da stratejiyle alakalı olacak: Ferrari'nin anlık kararlarda daha net alabilmek amacıyla, piyasada olan ve üst düzey bir ekipten önemli deneyimler getirebilecek bir isme yönelmesi çok muhtemel. Inaki Rueda tarafından yönetilen mevcut kadro, masa başında çalışılan stratejilerde iyi olsa da, anlık seçimler yapılması gerektiğinde yanılıyordu.

Ferrari yeniden inşa edilmesi gereken bir takım gibi görünmüyor fakat resmin tamamlanması için gereken taşları yerine koymak, Vasseur'ün elinde olacak.

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