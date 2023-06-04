Vasseur: "Ferrari tutarlılık sorunu yaşıyor"

Ferrari'nin SF-23 aracının tek tur hızı Carlos Sainz'in sıralama turlarında ikinci olduğu İspanya GP'sinde bir kez daha görüldü.

Ancak takım yarışlarda zorlanmaya devam ediyor ve araç oldukça tutarsız davranıyor.

Yarışta Sainz beşincilik elde ederken, Charles Leclerc pit yolundan başladığı yarışta on birinci sıradan yukarı çıkamadı. Her iki pilot da araçla mücadele etmek zorunda kaldı.

Vasseur, "Bence bizim için asıl sorun tek turdaki potansiyel ya da spesifik bir virajla alakalı değil, asıl mesele tutarlılık."

"Örneğin Charles'ın aracı, ilk ve son stintte aynı lastiklere sahipti, ilkinde denge iyi değildi ve sonuncusu iyiydi."

"Carlos ise iyi bir ilk ve son stint yaptı ancak ortada rakiplerine karşı 15-20 saniye kaybetti."

"Şu anda takımda buna odaklanmış 1000 kişi var ama bunu anlamak ve düzeltmek çok zor, çünkü her zaman aynı sorunla karşılaşmıyoruz."

"Bunun lastik aşınmasıyla ilgili olduğunu da düşünmüyorum."

"Carlos son birkaç turda iyi bir tempo yakalayabildi. Bu da lastiklerle ilgili olmadığı anlamına geliyor. Charles ilk turdan son tura kadar denge konusunda şikayetçiydi." dedi.

Vasseur ayrıca aracın kirli havada daha fazla zorlandığı iddiasını da reddetti: "Sıralamada temiz havadayken yarışta kirli havada olduğumuz doğru, bu bir seçenek olabilir ama Carlos'un ikinci stintine bakarsanız, temiz havadaydı ama tam bir felaketti."

Vasseur, takımın tutarlılık sorununu ele almak için daha fazla geliştirmeye odaklanması gerektiğini kabul etti.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Belki de gelişimin bir kısmını tutarlılık üzerine yönlendirebiliriz, açıkçası son birkaç aydır ya da haftadır bu yönde ilerliyoruz."

"Bir aşamada olduğumuzdan biraz daha tutarlı olduğumuzu düşünüyorum. Sorun şasi tarafında değil, sorun aslında stintler arasındaki fark."

Takımın zor bir öğleden sonra geçirmesine rağmen Vasseur, pilotlarını zor koşullarda yaptıkları iş için övdü.

Ferrari takım patronu, "Carlos'un bugün ve bu hafta sonu elindekilerle en iyisini yaptığını düşünüyorum."

"Çok güçlü bir sıralama seansı geçirdi, aynı şekilde serbest antrenmanlarda da temposu oldukça iyiydi."

"Q1, Q2 ve Q3'te çok iyi bir iş çıkardı. Bugün için iki set sert lastik kullanma stratejisini benimsedik. Bu, diğerlerinden daha az yumuşak lastik setiyle sıralama seansı geçirmemiz gerektiği anlamına geliyordu ve yine de ilk çizgide yer almayı başardı."

"Bence hafta sonu boyunca hiç hata yapmadan çok iyi bir iş çıkardı, sahip olduğu araçla elinden gelenin en iyisini yaptı."

"Charles hafta sonuna çok iyi bir başlangıç yaptı ve Q1 onun için çok zordu çünkü sol virajlardan şikayetçiydi."

"Dürüst olmak gerekirse, verilerde bir şey bulamadık ama araç üzerinde araştırma yapmadık çünkü her şeyi değiştirme kararı almak zorundaydık. Bunu önümüzdeki hafta araştıracağız."