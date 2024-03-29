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Formula 1 Avustralya GP

Vasseur: "Ferrari sorunsuz geçirdiği Avustralya GP performansını devam ettirmeli"

Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, Avustralya GP'sinin İtalyan ekip için sorunsuz bir hafta sonunun değerini gösterdiğini söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24, 1st position, arrives in Parc Ferme

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, 1st position, arrives in Parc Ferme

Zak Mauger / Motorsport Images

Takım, Carlos Sainz'in takım arkadaşı Charles Leclerc ile ilk iki sırayı aldığı Avustralya GP boyunca hiçbir aksaklık ya da aksilikle karşılaşmadı.

Sainz'e Max Verstappen'in erken yarış dışı kalmasına neden olan bir fren sorunu yardımcı oldu. Bununla birlikte, birçok kişi Ferrari'nin saf performansla zafer için mücadele edeceğine inanıyordu.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, gridde altıncı sıradan başladığı yarışı ancak beşinci sırada tamamlayabildi.

Yarıştan sonra Sainz'ın Verstappen'i geçip geçemeyeceği sorulduğunda Vasseur, "Kimse bilmiyor ve kimse de bilemeyecek. Ama Checo'nun [Perez] hızıyla karşılaştırırsanız bunun mümkün olabileceğini hayal edebilirsiniz."

"Bazen Max ve Checo arasındaki fark büyük olabiliyor. Ancak şu anı takdir etmelisiniz ki bence sadece iyi bir yarış değil. Başından beri güçlü bir hafta sonu geçirdik."

"Galibiyeti de muhtemelen cuma günü elde ettik. Ancak bu aynı zamanda 1. antrenmandan itibaren sorunsuz bir hafta sonu geçirdiğimizde çok daha iyi olduğumuzu gösteriyor."

"Bu bir sonuç değil, önümüzdeki aylar için izlememiz gereken bir yol olacak." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Ferrari

Vasseur, takımın 2023'ün ikinci yarısından bu yana ivme kazandığını ve yarış hafta sonlarında daha az sorun yaşadığını öne sürdü. Bu da rakipleri Red Bull üzerinde daha fazla baskı oluşmasına yardımcı oldu.

Vasseur, "Güven, tüm işlerde sonucun büyük bir parçasıdır. Bence son bir ayda güvenimiz arttı ve geçen yıl sezonun son bölümünde de durum gerçekten böyleydi."

"Bu hafta sonu, her şeyi bir araya getirdiğimizde ve bunu her hafta sonu yapabileceğimizden emin değilim. Ancak her şeyi bir araya getirdiğimizde, Red Bull'u biraz baskı altına alabileceğimizin iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum."

"Baskı altında olduklarında da daha fazla hata yapacaklardır. Bu da bu yönde devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Bu tür bir yarışın üstesinden gelebileceğimiz konusunda kendimize çok ama çok daha fazla güveniyoruz. Çünkü ilk gün ilk turdan itibaren oradaydık, performanslıydık ve oldukça sorunsuzdu. Bu durumda pazar günü için kendimize en uygun aracı yapıyoruz." dedi.

Hata yapmamanın ya da aksiliklerle karşılaşmamanın başarının anahtarı olduğunu vurgulayan Vasseur, "Küçük sorunlar veya dayanıklılık sorunları yaşadığınızda ya da temiz bir hafta sonu geçirmediğinizde zaman kaybediyorsunuz."

"Red Bull'un önündeyken bir tur bile kaybedemezsiniz. Bence sezonun başından beri 1. antrenmanda sıralamaya kadar çok tutarlı seanslarımız var."

"Melbourne'de sıralamadan sonra biraz hayal kırıklığına uğradık çünkü daha iyi bir iş çıkarabileceğimiz hissine kapıldık."

"Ancak yarışın daha çok lastik yönetimine ve lastik derecesine dayalı olduğu düşünüldüğünde, bu bir drama değildi. Bugün de bunun iyi bir örneğiydi." dedi.

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