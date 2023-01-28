Vasseur: "Ferrari şampiyonluğa ulaşmak için her şeye sahip"
Yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, takımın şampiyonluğa ulaşabilmek için her şeye sahip olduğuna inanıyor.
Eski takım patronu Mattia Binotto'nun istifasından birkaç hafta sonra göreve gelen Vasseur, son beş senedir Sauber'in başındaydı ve takımı batmaktan kurtardığı gibi Audi ile ortaklık kurabilecek bir hale dahi getirerek iyi bir iş çıkartmıştı.
Kendisinin yeni takımında ise tek bir hedefi var: 2008 sezonundan bu yana süren şampiyonluk hasretini gidermek. Birçok kişi, Binotto döneminden, hatta daha da öncesinden bu yana takımda bulunan birçok çalışanın Vasseur döneminde takımda bulunmayacağını düşünüyor.
Ancak takımın şampiyonluğa ulaşmak için gerekenlere sahip olduğuna dikkat çeken Vasseur, Maranello'da geniş çaplı değişikliklere gitmeyi planlamıyor.
Vasseur, "Ferrari'nin kazanabileceğine gerçekten inanıyorum. Elbette benim deneyimim sadece son iki haftayla sınırlı, ancak kazanmak için her şeye sahibiz."
"Daha iyisini yapmak için her şeyi bir araya getirmeliyiz ama dediğim gibi, her şeye sahibiz."
"Son on yılın sonuçlarına bakarsanız çarkların bir şekilde çalışmaya devam ettiğini görürsünüz, buradan sonrası sadece gelişebilmekle ilgili."
Frédéric Vasseur, Ferrari
Photo by: Ferrari
"Eğer birkaç ay ya da yıl içinde diğerlerinden daha iyi bir iş çıkarırsak, o zaman kazanabiliriz. Hiçbir şey kesin değildir.
"Birkaç yıl önce dominant bir performans sergileyen bazı takımlara bakarsanız şu anda hiçbir şey yapamadıklarını görebilirsiniz."
"F1 sürekli değişiyor, dolayısıyla sadece işimize ve performansımıza odaklandıktan sonra her şey mümkün." dedi.
Vasseur, son 15 yılda göreve gelen beşinci takım patronu -diğer isimler Binotto, Maurizio Arriavabene, Marco Mattiacci ve Stefano Domenicali.
Sauber'dekinden farklı bir hiyerarşiye katılan ve başarısızlık durumunda üst yönetimin baskısından kurtulamaması kesin görünen Vasseur, bu konuda endişe hissetmiyor.
Vasseur, "Durum son derece açık. Geçen yıl Sauber'de bile grup başkanına rapor vermek zorundaydım, her zaman bir patronunuz var. Bu benim için yeni bir durum değil."
"Artık takımı ben yönetiyorum, bunu yapmak için yetkim var ve istediğim gibi yapacağım. Benedetto [Vigna, CEO] ve John [Elkann, Ferrari başkanı] ile kilit noktaları tartışmak için günlük olarak yeterince görüşüyoruz."
"Sistem şu an mükemmel bir şekilde işliyor." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Ferrari
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