Vasseur: "Ferrari, Resta'yı geri çağırdı"

Alfa’ya geçen yıl katılan Simone Resta, Ferrari’de tasarım ekibinin önemli bir parçasıydı ve yeni takımında daha fazla sorumluluk almıştı.

Alfa Romeo'daki yeni görevine 1 Temmuz 2018'de başladı ancak bir yılı doldurmasından günler sonra Alfa Romeo'dan ayrıldığı duyuruldu.

İlginç şekilde bu karar, Ferrari'nin kötü bir ilk yarı geçirmesinin ardından geldi ve Ferrari'ye döneceği iddia edildi.

Bununla birlikte Resta’nın sözleşmeler nedeniyle Ferrari F1 takımına yıl sonuna kadar dönemeyeceği, ancak bu sürede şirketin yol araçları bölümünde çalışabileceği düşünülüyordu.

Ferrari her seferinde Resta ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ancak Alfa Romeo'nun patronu Frederic Vasseur, Resta'nın Ferrari tarafından geri çağrıldığını doğruladı.

Vasseur, “Bu konuda söyleyecek çok fazla şey yok. Ferrari onu geri istedi ve çağırdı."

“Ama esas olarak 2020 aracıyla ilgilendiği için 2019'u çok fazla etkilemedi. Bu yüzden bu değişiklikle baş edebildik." dedi.

Resta'nın 2020 içerisinde Ferrari'nin Formula 1 takımıyla ilgilenmeye başlayacağı tahmin ediliyor.