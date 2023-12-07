Vasseur: "Ferrari, Red Bull'un sihirli değneği olduğunu düşünmemeli"

Ferrari 2023 sezonunu, geçen sezon bir grand prix dışında tüm grand prix'leri kazanan Red Bull'un 454 puan gerisinde, Markalar Şampiyonasını üçüncü sırada tamamladı. Carlos Sainz, Singapur'da yarış galibiyetine ulaşarak bu sezon Red Bull dışında kazanan tek isim oldu ve Red Bull'un serisine son verdi.

Vasseur, Maranello ekibinin Red Bull'un sahip olduğu avantajı kırmak için dünya şampiyonunun sahip olabileceği büyük farka sebep olan şeyi kopyalamak yerine her alanda gelişme gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Vasseur, "Bence hata, Red Bull'un 0.5 fark yaratan sihirli bir değneğe sahip olduğunu ya da bir konuda iyi bir adım attığımızı düşünmek olur."

"Performans, takımın her yerinden, parçaları daha hızlı üretebildiğimiz gerçeğinden, daha iyi dayanıklılığa sahip olduğumuz gerçeğinden geliyor."

"Bu sezon farklı nedenlerle çok fazla puan kaybettik. Dayanıklılık, Austin'de diskalifiye, sıralama turlarında engelleme gibi... Çalışmamız gereken yer işte burası."

Photo by: Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

"Aero konusunda, motor konusunda, her konuda gelişmemiz gerekiyor. Bir şeyimiz yanlış, bir şeyimiz iyi ve bir şeyi düzelttiğinizde 0.4 ya da 0.5 saniyelik bir adım atıyor değilsiniz."

"En önemli şey, takımdaki bin kişinin saniyenin binde birine etki etse bile hepsinin performansa katkıda bulunduğuna inanması. İşte o zaman büyük bir adım atmak için sınırları biraz zorlamaya başlarsınız." dedi.

Vasseur, takımın sezonun ikinci yarısında SF-23'ün performansını piste düzenli olarak güncellemeler getirmek yerine aracı daha iyi anlayarak geliştirdiğini belirtti.

Vasseur, "Çok memnunum çünkü Zandvoort ve Abu Dabi arasında aracı büyük ölçüde değiştirmedik."

"Japonya'da bir güncelleme yaptık ama temelde aynı otomobili koruduk. Otomobili daha iyi anlayarak, otomobili daha iyi ayarlayarak ve pilotlardan daha iyi bir geri bildirim alarak çok daha iyi bir iş çıkardık."

"Bu, her yerde gelişime açık olduğumuz anlamına geliyor. Bu duygu gelecek yıl için bir şeyler geliştirmek için iyi bir duygu." dedi.