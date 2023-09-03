Vasseur: "Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemek ilginçti"
Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, kendi evlerindeki yarışta pilotlarının kendi aralarındaki mücadeleyi izlemenin ilginç olduğunu ancak bundan keyif aldığını söyledi.
Monza'daki yarışa Ferrari'den Carlos Sainz ilk sıradan başlarken, Charles Leclerc 3. sıradan başlamıştı.
Ferrari pilotları yarışın başında yerlerini korusa da ilerleyen turlarda Red Bull pilotlarına göre daha yavaş kaldılar.
15. turda Max Verstappen, Sainz'ı geçerek ilk sıraya yükselince Ferrari pilotları arka arkaya geldiler. İlk pitlere doğru Sainz, takım arkadaşından kaçamadı ve yarışın kalan bölümünde devam edecek mücadele burada başlamış oldu.
Leclerc bu bölümde daha hızlı görünüyordu. Ferrari, ilk olarak Sainz'ı pite aldı. Leclerc, bir tur sonra pite geldi ve yine Sainz'ın gerisinde döndü.
Yarışın son bölümünde Ferrari pilotları birbirlerine daha da yaklaştılar ve Leclerc, podyum için Sainz'ı sıkıştırmaya başladı.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Birkaç mücadelenin ardından Sainz, telsizden "araçları bitişe güvenli bir şekilde getirmeleri" gerektiğini söylerken, Leclerc'e "risk alma" talimatı gitti ancak tüm bunlara rağmen mücadele son ana kadar sürdü. Öyle ki, son turun ilk virajında Leclerc, atak yapmaya çalışırken lastiklerini yaktı.
Leclerc, yarıştan sonra bu mücadelenin sınırda ama olması gerektiği gibi olduğunu söylerken, Vasseur Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemenin ilginç olduğunu söyledi.
Vasseur, "Tabii ki biraz ilginç bir histi ancak bildiğiniz gibi ben her zaman yarışılması taraftarıyım."
"Harika bir histi. Onlara risk almamalarını söyledim. Riskin olmaması kavramı her zaman görecelidir ancak son bir kaç turda olanları gerçekten takdir ettim, umarım taraftarlar da etmiştir."
"Hayal edeceğiniz üzere, yarıştan sonra olanları konuşacağız ancak muhtemelen bugün değil. Yarın fabrikada olacaklar."
"Olanları bu gece izlemek istemiyorum. Yarın izleyeceğim." dedi.
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