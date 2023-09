Vasseur: "Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemek ilginçti"

Monza'daki yarışa Ferrari'den Carlos Sainz ilk sıradan başlarken, Charles Leclerc 3. sıradan başlamıştı.

Ferrari pilotları yarışın başında yerlerini korusa da ilerleyen turlarda Red Bull pilotlarına göre daha yavaş kaldılar.

15. turda Max Verstappen, Sainz'ı geçerek ilk sıraya yükselince Ferrari pilotları arka arkaya geldiler. İlk pitlere doğru Sainz, takım arkadaşından kaçamadı ve yarışın kalan bölümünde devam edecek mücadele burada başlamış oldu.

Leclerc bu bölümde daha hızlı görünüyordu. Ferrari, ilk olarak Sainz'ı pite aldı. Leclerc, bir tur sonra pite geldi ve yine Sainz'ın gerisinde döndü.

Yarışın son bölümünde Ferrari pilotları birbirlerine daha da yaklaştılar ve Leclerc, podyum için Sainz'ı sıkıştırmaya başladı.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool