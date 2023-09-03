Prime'a abone ol
Önceki / Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Vasseur: "Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemek ilginçti"

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, kendi evlerindeki yarışta pilotlarının kendi aralarındaki mücadeleyi izlemenin ilginç olduğunu ancak bundan keyif aldığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Monza'daki yarışa Ferrari'den Carlos Sainz ilk sıradan başlarken, Charles Leclerc 3. sıradan başlamıştı.

Ferrari pilotları yarışın başında yerlerini korusa da ilerleyen turlarda Red Bull pilotlarına göre daha yavaş kaldılar.

15. turda Max Verstappen, Sainz'ı geçerek ilk sıraya yükselince Ferrari pilotları arka arkaya geldiler. İlk pitlere doğru Sainz, takım arkadaşından kaçamadı ve yarışın kalan bölümünde devam edecek mücadele burada başlamış oldu.

Leclerc bu bölümde daha hızlı görünüyordu. Ferrari, ilk olarak Sainz'ı pite aldı. Leclerc, bir tur sonra pite geldi ve yine Sainz'ın gerisinde döndü.

Yarışın son bölümünde Ferrari pilotları birbirlerine daha da yaklaştılar ve Leclerc, podyum için Sainz'ı sıkıştırmaya başladı.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

Birkaç mücadelenin ardından Sainz, telsizden "araçları bitişe güvenli bir şekilde getirmeleri" gerektiğini söylerken, Leclerc'e "risk alma" talimatı gitti ancak tüm bunlara rağmen mücadele son ana kadar sürdü. Öyle ki, son turun ilk virajında Leclerc, atak yapmaya çalışırken lastiklerini yaktı.

Leclerc, yarıştan sonra bu mücadelenin sınırda ama olması gerektiği gibi olduğunu söylerken, Vasseur Ferrari pilotlarının mücadelesini izlemenin ilginç olduğunu söyledi.

Vasseur, "Tabii ki biraz ilginç bir histi ancak bildiğiniz gibi ben her zaman yarışılması taraftarıyım."

"Harika bir histi. Onlara risk almamalarını söyledim. Riskin olmaması kavramı her zaman görecelidir ancak son bir kaç turda olanları gerçekten takdir ettim, umarım taraftarlar da etmiştir."

"Hayal edeceğiniz üzere, yarıştan sonra olanları konuşacağız ancak muhtemelen bugün değil. Yarın fabrikada olacaklar."

"Olanları bu gece izlemek istemiyorum. Yarın izleyeceğim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti

Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti

Formula 1
İtalya GP

Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti

Leclerc: "Carlos'la sınırdaydık ancak çok eğlendim"

Leclerc: "Carlos'la sınırdaydık ancak çok eğlendim"

Formula 1
İtalya GP

Leclerc: "Carlos'la sınırdaydık ancak çok eğlendim" Leclerc: "Carlos'la sınırdaydık ancak çok eğlendim"

İtalya GP'de günün pilotu Carlos Sainz oldu

İtalya GP'de günün pilotu Carlos Sainz oldu

Formula 1
İtalya GP

İtalya GP'de günün pilotu Carlos Sainz oldu İtalya GP'de günün pilotu Carlos Sainz oldu

Son Haberler

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

F1 Formula 1
İtalya GP

Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 Formula 1
İtalya GP

Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

F1 Formula 1
İtalya GP

F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

TRANSANATOLIA

Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol