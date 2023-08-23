Vasseur: "Ferrari, performansı etkileyen tüm faktörleri gözden geçirmeli"

Yeni kuralların ilk sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve dört zaferle şampiyona ikinciliğine ulaşan Ferrari için işler şu anlık hiç iyi gitmiyor.

An itibariyle takımlar şampiyonasında hem Mercedes'in, hem de Aston Martin'in gerisinde kalan takım, sezonu tamamı sprint hafta sonlarında gelen iki pole pozisyonu ve üç podyumla sürdürmekte.

Her şeye rağmen sezonun ikinci yarısına iyimser giren Frederic Vasseur, performanslarını etkileyen her bir faktörü ele almaları gerektiğini söylüyor.

Vasseur, "Rakamlara bakarsanız, [bu yıl] şampiyonluğa ulaşabileceğimizi hayal etmek oldukça zor."

"Ancak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışmalı, şampiyonaya odaklanmadan da zihniyetimizi korumalıyız."

"Hem aracı geliştirmeliyiz, hem de pistte yaptıklarımızı değiştirerek elimizdeki paketten en iyi verimi almaya çalışmalıyız. Odaklanmamız gerektiği açık."

"Her bir konuda ve performansımızı etkileyecek her bir faktörü gözden geçirerek ileriye doğru bir adım atmamız gerektiği açık." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Photo by: Erik Junius

Kötü başlangıcın ardından araç konsepti şefi David Sanchez ve sportif direktör Laurent Mekies gibi önemli isimlerle yolları ayıran Ferrari, yavaş yavaş yeni bir yapılanmaya gidiyor.

Son olarak Mercedes performans direktörü Loic Serra ile anlaşan Ferrari için kötü haber, Serra'nın zorunlu izin gereği 2025 sezonuna kadar göreve başlayamaması.

Yeni yapılanmaya giden yolda ilerlediklerini söyleyen Vasseur, "Şu anki sonuçlardan memnun değiliz, dolayısıyla griddeki her takım gibi bizim de sürekli gelişmemiz gerekmekte.

"Bu amaçla çok sayıda işe alım gerçekleştirdik. Halihazırda bazı iç yapılanma değişikliklerine de gittik, yine de ilerlemeye devam ediyoruz."

"İşin en zor kısmı neyin iyi gittiğini, neyin yanlış gittiğini ve nereleri geliştirebileceğimizi anlamak.

"Elbette, bugün eksik olan son birkaç onda biri elde etmek için çok çalışıyoruz. Ancak sürecin ortasındayız ve bu sonu olmayan bir süreç." dedi.