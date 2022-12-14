Vasseur, Ferrari patronluğu sonrası diğer görevlerini bırakacak mı?
Frederic Vasseur, Alfa Romeo'da çalışırken eş zamanlı olarak yaptığı diğer görevleri bırakmak durumunda kalabilir.
Frederic Vasseur, 9 Ocak 2023 tarihinden itibaren Scuderia Ferrari'nin yeni takım patronu ve genel müdürü olacak.
Alfa Romeo Sauber'den gelen Fransız menajerin binden fazla çalışanı tanımak ve takımın yapısını anlamak için yaklaşık iki aylık bir vakti olacak.
Kendini %100 yeni işine adamak için öncelikle halletmesi gereken birkaç iş var gibi görünüyor.
Vasseur, Formula 1'de 2015 yılından bu yana yer alsa da, motor sporları dünyasındaki varlığı geçmişe dayanıyor. ART Grand Prix'nin kurucularından biri olan Vasseur, aynı zamanda Spark Racing Technology'nin de kurucusu.
Buna ek olarak halihazırda Theo Pourchaire gibi genç yeteneklere destek veriyor. Bunun gibi arka planda uğraştığı bir dizi iş daha var. Tüm bunlar nedeniyle Alfa Romeo'da hiçbir zaman "tam zamanlı" bir rol üstlenmedi.
Corriere dello Sport'un bugünkü sayısında buna dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Ferrari'deki görevine başladığı 9 Ocak'tan itibaren bazı konularla başa çıkmak zorunda kalacak."
"Aynı zamanda ART Grand Prix, Formula E için şasi üreten Spark Racing Technology, Theo Pourchaire gibi sürücülerin menajerliği gibi işleri kime devredeceğine karar vermesi gerekiyor."
"Hinwil'deki varlığını azaltan tüm bu taahhütler doğal olarak Maranello'da olamaz, olmamalı."
Vasseur'ün kısacası işlerini devretmesi gerekeceği çok fazla şey olacak fakat Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, artık Maranello'daki hiyerarşinin tepesinde olacak ve takım üzerinde daha fazla etkiye sahip olacak. Vasseur ise büyük oranda takım patronu olarak pistte yaşananlardan sorumlu olacak. Bu da her şeyi tek başına üstlenmeyeceği için Vasseur'e alan açmış olacak.
Saygın gazeteci Leo Turrini, "Vasseur başarılı olabilmek için binden fazla çalışanı tanımak ve değerlendirmek zorunda kalacak. Pit duvarı için bir reçete bulmalı, iletişime müdahale etmeli ve pit-stop verimliliğini artırmaya çalışmalı." dedi.
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