Vasseur: "Ferrari, parçaları daha hızlı üretme kabiliyetini arttırmalı"

Formula 1'de başarı pek çok faktöre bağlıdır, bunlardan biri de takımın altyapı kalitesidir; yarış hafta sonlarında kullanılan araçlar rüzgar tünelinde ve simülatörde geliştirilir ve güncellenir.

İlerlemek istiyorsanız yatırım yapmanız gerekir, bu nedenle Aston Martin ve McLaren gibi takımlar altyapıya son zamanlarda önemli miktarda para harcadılar.

Lawrence Stroll'un ekibi bu yıl Silverstone'da yepyeni bir tesise taşındı ve burada Aston Martin çalışanları en yeni ekipmanlara geçti.

McLaren takımı ise yeni bir simülatöre yatırım yaparken, şirket içerisinde kullanabilecekleri son teknoloji bir rüzgar tüneli inşa etti. Red Bull da yeni bir rüzgâr tüneline yatırım yapıyor.

Peki Ferrari ne yapıyor?

Takım patronu Frederic Vasseur, en eski F1 yarış takımının planlarıyla ilgili şöyle dedi: "Altyapımızın iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum ancak geliştirmemiz gereken alanlar var."

Fotoğraf: Ferrari Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager

"Simülatör buna iyi bir örnek. Aynı şey rüzgar tüneli için de geçerli."

"Nihayetinde her zaman akışlar ve modellerin ölçekleri üzerinde çalışmak istersiniz."

"Fakat Fiorano ve Maranello'daki fabrika ya da altyapı bizim için hiç problem değil. Onlar birinci sınıf. Ancak parçaları daha hızlı üretme kabiliyetimizi geliştirmeye devam etmeliyiz ve bunun üzerinde çalışıyoruz, buna yatırım yapıyoruz."

"Bu sadece bir simülatör ya da rüzgar tüneli meselesi değil. Gelişmek istiyorsanız, üretimde de ilerleme kaydetmelisiniz."