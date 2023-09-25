Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi"

Suzuka, yüksek hızlı yapısı ve peş peşe gelen virajlarıyla sezonun en zorlu pistlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu sıcak etkili olurken, lastik aşınması bazı takımların başını ağrıttı.

Ferrari, sezon başında lastik aşınmasından en çok muzdarip olan takımdı fakat Japonya'da neredeyse hiç sorun yaşamadılar.

Yarışın ardından konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, bu açıdan ileriye doğru iyi bir adım attıklarını öne sürdü.

"Bence sezon başına kıyasla lastik aşınması anlamında bir adım ileri gittik ama öbür yandan da muhtemelen biraz fazla muhafazakârdık."

"Çok korkuyorduk. Yarışta ortaya çıkan şeye oranla çok korkuyorduk."

"Yarış sırasında her şey kontrolümüz altındaydı. Burada ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyoruz."

"Sezonun ilk iki yarışındaki lastik yönetimimize bakarsak, bunun kesinlikle bizim güçlü noktamız olmadığını söyleyebiliriz. Suzuka'ya gelirken de böyle bir pistte, biraz risk altında olduğumuzu düşündük."

"Ancak hafta sonunda bu açıdan iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yarış her zaman kontrol altındaydı, stratejiyi iyi yönettik."

"İyi iş çıkardık ve sezonun ilk bölümüne kıyasla ileriye doğru net bir adım attık."

Vasseur, Suzuka'ya getirdikleri yeni taban güncellemesinden de övgüyle bahsetti ancak bunun lastik aşınması üzerinde etkisi olmadığını belirtti.

"Araca getirdiğimiz şeyler kesinlikle belirli bir potansiyel taşıyor."

"Lastik aşınması başka bir hikaye ve karıştırmamak gerekiyor. Ancak potansiyele sahip olmak her zaman faydalıdır."

"Sanırım 0.1 saniyeden daha düşük bir farkla ilk çizgiyi kaçırdık. Daha yukarıdan başladığınızda hikaye her zaman farklıdır, çünkü önünüz açıktır ve bazı avantajlara sahip olursunuz."

"Bazen ayrıntılar büyük fark yarıyor. Bu durumun sezonun geri kalanında da devam edeceğini düşünüyorum."

"Monza'da yüzdelik dilimlerle pole pozisyonunu aldık. Geçen hafta Singapur'da bunu küçücük farkla başardık."

"Suzuka'da ise ilk çizgiyi kaçırdığımız fark aşağı yukarı benzerdi."

"Yani Abu Dhabi'ye kadar bu yüzdelik dilimler devam edecek."