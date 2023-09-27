Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Yaz arasının ardından vites yükselten Ferrari, ilk olarak Aston Martin'i geçerek takımlar şampiyonasında üçüncülüğe yükseldi, Mercedes ile farkı da 56 puandan 20 puana indirdi.

Ferrari için iyi haber, kötü giden sezonu Carlos Sainz'ın Singapur'daki galibiyetiyle hiç olmazsa moral bularak sürdürmeleri.

Diğer takımlar gibi Ferrari de artık 2024 sezonuna odaklanmış durumda, yine de gelişim yarışından kopmaksızın Mercedes ile mücadele devam edecek.

Vasseur, "Mücadeleyi ertelemek zorunda değilsiniz, bugün mücadele Mercedes'le ve biz de bunu kabul etmeliyiz."

"Geleceğe hazırlanmak için her zaman en iyi yol budur, takımın zihniyeti için, herkesin mücadelenin içinde olması çok önemlidir. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz."

"Performans performansı getirir. Bu sezonu kurtarmak amacıyla rüzgar tüneline girmek için çok geç ama mevcut araçta yapabileceklerimiz gelecek yıl için bize yardımcı olacak." dedi.

Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager Photo by: Ferrari

Suzuka'ya yeni bir tabanla gelen ve Charles Leclerc ile dördüncülüğü kapan takım, lastik aşınması nedeniyle daha iyisini yapma fırsatını kaçırdı.

Bu durumu yorumlayan Vasseur, "Araca ne getirebileceğiniz bir potansiyel meselesidir. Lastik aşınmasıysa başka bir hikaye ve her şeyi karıştırmak zorunda değiliz."

"Bazen küçük ayrıntılar yarışın sonunda çok büyük farklar yaratıyor çünkü mücadeleye girdiğinizde diğerlerini taklit etmeniz gerekiyor. Bu farklı bir hikaye."

"Ama sanırım sezon sonuna kadar böyle olacak. Monza'da pole pozisyonunu aldık, Singapur'da galibiyete ulaştık, vesaire. Sezon sonuna kadar ufak farklarla devam edeceğiz." dedi.

"Çok hızlı sonuçlara varmaktan da kaçınmalıyız. Yaz arası öncesi Spa'da da iyi durumdaydık."

"Saniyelerin yüzde biri söz konusu olduğu için bazen küçük bir adım atarsınız ve her şeyin değiştiği hissine kapılırsınız."

"İşler yarıştan yarışa ve pistten piste değişiyor. Sürücüler bile bazen diğerinin ayarlarına daha iyi uyum sağlıyor."

"Bu bir spor, sonuçta hafta sonundan hafta sonuna birinin diğerlerinden daha iyi iş çıkardığını kabul edebilirsiniz. Bence olumlu bir rekabetimiz var ve bu da gelişmemize yardımcı oluyor." dedi.