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Vasseur: "Bu hafta sonu her türlü şartta rekabetçiydik"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Belçika Grand Prix'sinde her türlü şartta iyi performans sergilediklerini söylüyor.

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Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Ferrari, birkaç zorlu yarışın ardından Belçika Grand Prix'si hafta sonunda yeniden en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı yarışı üçüncü bitirirken, boyunca Lewis Hamilton'ın kendisine çok fazla yaklaşmasına izin vermedi.

Yarışın ardından konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, şöyle dedi: "Genel olarak iyi bir hafta sonuydu çünkü kuru zemin, ıslak zemin, tek tur ya da yarış temposu fark etmeksizin her türlü şartta iyi performans sergiledik."

"Tabii ki sürücüler açısından durum yarı yarıya diyebiliriz çünkü Charles açısından baktığımızda, pole pozisyonundan iyi şekilde başladı, iyi bir stratejiye sahipti, pit stoplar iyi geçti ve iyi bir tempo ile güzel bir sonuç aldı. Onun açısından her şey yolunda gitti."

"Carlos içinse yarış ilk virajda sona erdi. Aracı tamir edebilmek için kırmızı bayrak umuduyla aracı pistte tutmaya çalıştık ama çıkmadı."

"Bence bu bir yarış kazasıydı, belki de Piastri oldukça iyimserdi... Ancak karmaşık bir durumdu."

Podyumları sprint hafta sonlarında elde etmeleriyle ilgili Vasseur, "Bakü ve Spa temelde yüksek hızlı pistler ancak belki de hafta sonuna iyi hazırlanmayı başardığımız gerçeğiyle ilgilidir çünkü bu hafta sonlarının bir özelliği de daha az antrenman olması ve piste çıktığımızda iyi hazırlanmış olmamız."

"Bu da çıkarılabilecek sonuçlardan biri. Ancak istatistiklerin önemini abartmamalıyız."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Alessio Morgese

"Yarıştan önce herhangi bir simülasyon yapmadığımız için yarışa dair net bir tablo çizmek zordu, bu yüzden stratejiler söz konusu olduğunda herkes büyük bir bilinmeyen içindeydi."

"Lastik ömrünün nasıl olduğunu bilmediğimiz için herkesin farklı bir rota izleyeceğini biliyorduk ama bence pit duvarı yaşananlara iyi tepki verdi, doğru seçimleri yaptık ve gayet iyi bir tempo sergiledik."

"Şimdi bizim için önemli olan bu iki haftalık tatili bu yarışı düşünerek değerlendirmek." dedi.

Vasseur, yaz arasının ardından tablonun yine değişebileceği görüşünde.

Vasseur, "Çok farklı iki pist olacağı doğru. Her yer bize uyabilir veya uymayabilir çünkü farklar çok az."

"Örneğin McLaren'a bakın, geçen hafta herkes uçtuklarını söylüyordu, bu hafta sonu onlar için daha zordu."

"Geçen hafta sonu bizim için daha zordu, bugün geri döndük. Sanırım sezon sonuna bu şekilde devam edecek."

"En önemli şey, takım olarak aşırı tepki vermekten kaçınmak olacak."

"Bazı detayları düzeltmeliyiz ve Checo'yla kıyaslandığında ciddi bir tempo eksikliğimiz olmasa da, Max'in çok uzakta olduğunu aklımızda tutmalıyız." dedi.

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