Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Ferrari bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve bazı yarışlarda çok iyi olsa da, bazı yarışlarda en hızlı dördüncü takım görüntüsü çizdi.

Takımın başına geçtiği andan itibaren İtalyan ekibi bir sonraki seviyeye geçirmeye çalışan Ferrari patronu Frederic Vasseur, takımın her gün daha iyisini yapmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Vasseur şöyle konuştu: “Her gün dünden daha iyisini yapmaya çalışmalıyız."

"Takımlar ve araçlar arasında bu kadar küçük farklar olduğu için, günümüz F1'inde bu daha da önemli ."

"Her ayrıntı sonuçlarda büyük fark yaratıyor. Önümüzdeki takımlarla aramızdaki ortalama fark sadece 0.3-0.4 saniye."

“Imola'da 0.1 saniyede üç araç vardı. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor."

"Üretimden tasarıma, pistte olanlardan aerodinamiğe kadar şirketteki her alanda her ondalık için çalışmaya devam etmeliyiz."