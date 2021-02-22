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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari güç açığının 'büyük bir kısmını' kapatacak"

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Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, Ferrari’nin yeni güç ünitesiyle beraber geçen yıl sahip olduğu güç farkının ‘’büyük bir kısmını’’ kapatmasını bekliyor.

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Vasseur: "Ferrari güç açığının 'büyük bir kısmını' kapatacak"

Ferrari, geçen yıl motor performansı anlamında büyük bir düşüş yaşamış ve bu, hem fabrika takımını hem de müşteri takımları Alfa Romeo ve Haas'ı olumsuz etkilemişti. İtalyan üretici kış boyunca motor performansını artırmak için çabalamaya devam etti.

Bu sezon için tamamen yeni bir güç ünitesine geçen Ferrari'nin bu motorla beraber ileriye doğru iyi bir adım atması bekleniyor, ancak yine de Mercedes’i geçmesi beklenmiyor.

Alfa Romeo’nun bugünkü lansmanında konuşan takım patronu Fred Vasseur, İtalyan takımla yaptıkları bazı görüşmelerin ardından, Ferrari’nin kaydettiği ilerleme konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

‘’Ferrari’yle olan işbirliğimiz, bence çok iyi gidiyor. Kışın iyi toplantılar yaptık, belki de mükemmel bir iş çıkarmadığımız geçen seneki konuları içeren uzun toplantılar yaptık.’’

‘’İyi yoldayız. Onların tarafında da, büyük ihtimalle geçen yılki sorunlarımızın çoğunu çözecekler. İşbirliğimiz giderek daha iyi hale geliyor.’’

‘’Onların aracından birkaç parça alacağız, aşağı yukarı 1-2 parçaya denk geliyor, fakat daha fazlası olmayacak. Ancak bence, işbirliğinin ana fikri bu değil.’’

‘’İşbirliğinin ana fikri, birbirimizden öğrenebileceğimize ikna olmak. Bununla kurallar dahilinde oynamalıyız ve yapabildiğimiz en iyi işi yapmalıyız.’’ dedi.

Alfa Romeo’nun geçen yıl sekizinci bitirmesinin ardından, takım 2021 sezonuna girerken Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi’yi barındıran sürücü kadrosunu değiştirmiyor.

Vasseur konuyla ilgili şunları ekledi: ‘’Takımın felsefesinin aynı kaldığını düşünüyorum, yarın, bugün çıkardığımızdan daha iyi bir iş çıkarabilmeliyiz.’'

‘’Geçen sezon sekizinci bitirdik, bu yüzden 2021’de daha iyi sonuçlar hedeflemeliyiz. Bunu yapmak için de, her departmanımızı geliştirmeliyiz, pist içinde de, genel merkezimizde de.’’

Çeviri: Betim Aker

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Jonathan Noble

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