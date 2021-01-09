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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istedi"

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Vasseur: "Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istedi"
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, Editör

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Ferrari'nin Antonio Giovinazzi'nin takımda kalmasını istediğini ve bundan ötürü Mick Schumacher'le anlaşmadıklarını söyledi.

Mick Schumacher'in 2021 yılında Kimi Raikkonen'in takım arkadaşı olarak Alfa Romeo'ya katılması bekleniyordu.

Beklentilerin aksine Alfa Romeo, sürpriz şekilde Antonio Giovinazzi'yi takımda tutmayı tercih etti.

Schumacher yeni sezonda Haas'la F1'e adım atacak ve yanında bir başka çaylak Nikita Mazepin olacak.

Alfa Romeo ise Giovinazzi ve Raikkonen kadrosuyla devam edecek.

GPFans Global'e konuşan Alfa Romeo F1 takım patronu Frederic Vasseur, takımın ikinci aracıyla ilgili kararı alan tarafın Alfa Romeo değil, Ferrari olduğunu söyledi.

Vasseur, “İkinci sürücümüze Ferrari karar veriyor. Bu, Ferrari ile yaptığımız anlaşmanın bir parçası ve orada kimin yarışacağına karar vermek Ferrari ve sürücü akademisine kalmıştı."

"Seçim Mick ve Kimi'den çok, Antonio ve Mick arasındaydı. [Ferrari] Antonio'yu tutma kararı aldı. Bazı görüşmeleri yaptık ve Antonio da geçen yıla kıyasla iyi bir ilerleme kaydettiği için takımda kalmayı hak ediyor."

"Hâlâ gelişiyor, şimdi sıralama turları ve yarış temposunda Kimi'ye ayak uyduruyor. Harika bir iş çıkarıyor. Elbette Mick ve Antonio arasında seçim yapmak kolay değildi. Sonunda Mick'i Haas'a verdiler ve bu benim için sorun değil." dedi.

Mick, sahip olduğu "Schumacher" soyadından ötürü gridin ve motor sporları dünyasının epey ilgisini çekiyor.

Ancak Vasseur, takımda bir Schumacher soyadına sahip olmamanın kendisini hayal kırıklığına uğratmadığını belirtti. 

"Güzel olurdu ama buna takılı kalmak istemiyorum ve bunun Mick'in kendisi için de bir zorluk olduğunu düşünüyorum."

"İsme veya bunun gibi bir şeye odaklanmak istemiyorum. Ona bir yarışçı olarak bakmalıyız, birinin oğlu olarak değil. Bu onun için kolay bir durum değil."

"Bizim için ilk antrenman seanslarına katılmaktan çok uzak olmadığı zamanlarda, ona karşı her zaman aynı yaklaşıma sahip olmaya çalıştım, sadece kendisi ve kararlar hakkında konuşmaya ve herhangi bir karşılaştırma yapmamaya veya soyad hakkında konuşmamaya çalıştım."

"Neler olduğunu gördük, F2'de sağlam bir sezonu geride bıraktı. Geçen yılın başında, özellikle sıralama temposunda zorlanmış olabilir, ama gerçekten sağlam yarışlardı vardı ve iyi bir iş çıkardı. Bakalım neler olacak?"

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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