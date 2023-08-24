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Vasseur: "Ferrari, farkı kapatmak için deli gibi zorluyor"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, takımın Red Bull ile farkı kapatmak için deli gibi zorladığını ve her alanda çalıştığını belirtiyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari bazı yarışlarda ikinci en iyi takım görüntüsü çizerken, bazen de dördüncü sıraya kadar geriledi.

Red Bull ile farkın açılıp açılmadığı tam olarak bilinmiyor, ancak görünen o ki McLaren ve Mercedes şu anda en az Ferrari kadar hızlı.

Frederic Vasseur'un yaklaşımıysa basit: takımın kendisine odaklanması, diğerlerini ise pek umursamaması.

Vasseur, "Red Bull şu an net bir şekilde önde, birkaç yıl önce de Mercedes net şekilde öndeydi. Hissiyat değişmiyor."

"En önemli şey kendimize odaklanmak, elimizdekilerden en iyisini elde etmeye çalışmak, hataları en aza indirmek, daha iyi bir iş çıkarmak ve sonuçları görmek."

"Arayı kapatmak için Red Bull'a karşı ne yapacağımızı düşünmemeliyiz. İlk olarak kendimizi düşünmemiz gerek."

"Her açıdan gelişiyoruz, aerodinamiğimizi, süspansiyonlarımızı ve yapabileceğimiz her şeyi geliştirmeye çalışıyoruz ve daha iyi bir iş çıkarmak için deli gibi zorluyoruz."

"İşin iyi tarafına bakacak olursanız, dalgalanma gibi konularda ileri doğru büyük adımlar atmış vaziyetteyiz."

"Barselona'da büyük güncellemeler getirdik ve sonraki iki hafta gayet iyiydik."

"Dolayısıyla olay sadece zirveye oynayacak bir paket hazırlamakla alakalı değil." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Ferrari

Bütçe sınırının da kendilerine engel teşkil ettiğini belirten Vasseur, "Bence herkes kendi kendine gelişmeye devam ediyor."

"Ancak bütçe sınırı döneminin gerçeği şu ki, geçmişe kıyasla çok daha az gelişebiliyoruz. Bu da arayı kapatmayı ciddi anlamda zorlaştırıyor."

"Son dört ya da beş hafta sonuna bakarsanız, bir kez biz öndeydik, bir kez McLaren, bir kez Mercedes. Ancak her zaman Red Bull'un gerisindeyiz, yarış performansındaki fark büyük."

"Genel olarak Red Bull yarışlarda diğerlerine göre çok daha güçlü. Bu belki Spielberg için biraz daha az geçerliydi, ancak sezonun gidişatı bu şekilde." dedi.

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Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

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