Vasseur, Ferrari duyurusu öncesinde Alfa Romeo'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Ferrari'nin Mattia Binotto'nun yerine seçtiği takım patronu Frederic Vasseur oldu. Önümüzdeki hafta başında Alfa Romeo'nun Vasseur ile yollarını ayırdığını açıklaması bekleniyor.
Taşlar hareket etmeye başlıyor. Görevinden istifa eden Mattia Binotto'nun yıl sonuna kadar göreve devam edecek olması, Maranello'da hareketlilik olmadığı anlamına gelmiyor.
Görünüşe bakılırsa Ferrari'nin yeni patronunun belli olacağı süreç, Alfa Romeo'nun hamlesiyle başlayacak. Alfa Romeo şu ana kadar Frederic Vasseur'ün Ferrari'ye geçeceği söylentilerini yalanlamadı.
Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing
Photo by: Alfa Romeo
Şimdi tüm satrancın gidişatı değişecek hamle geliyor: Buna göre önce Vasseur'ün Alfa Romeo'dan ayrıldığı açıklanacak ve bundan kısa bir süre sonra da Ferrari'nin yeni takım patronu açıklanacak.
Söylentiler önümüzdeki hafta başında Alfa Romeo'nun Vasseur ile yollarını ayıracağını açıklayacağı yönünde. Vasseur, Monisha Kaltenborn'un yerini aldığı Temmuz 2017'den beri Sauber'in başındaydı.
Vasseur hiçbir zaman tam zamanlı bir takım patronu olmadı. Bunun yerine vaktinin yarısını takım patronluğuna, yarısını da F1 dışında ilgilenmesi gereken diğer ilgi alanların ayırıyordu.
İsviçreli ekip şimdi Vasseur'ün yerine geçecek birini bulması gerekiyor fakat şimdilik kimin koltuğa geçeceği tam bir muamma.
Vasseur, bu hamleyle Ferrari'ye gitmekte özgür olacak ve yeni yılın başından itibaren Maranello'da çalışmaya başlaması çok muhtemel. Ancak Vasseur'ün halihazırda zaten Emilia Romagna'da olduğu ve Ferrari fabrikasının yakınlarından bir ev bulduğu bile söyleniyor.
Bu hamleyle Ferrari, artık takım patronu sorununu çözmüş olacak fakat Vasseur, göreve geldikten sonra teknik direktörlük konusunu ve organizasyon yapısında değişiklikleri ele almak gibi zorlu görevlerle karşı karşıya olacak.
Simone Resta'nın Ferrari'ye olası dönüşü şimdiden konuşulmaya başlandı.
Simone Resta, dt Haas, con Andrea Pontremoli, CEO Dallara e Gunther Steiner, Team Principal Haas al Trofeo Bandini
Photo by: Stefano Casadio
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