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Vasseur: "Tutarlılık sorununu çözdüğümüzde Mercedes'le savaşabiliriz"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Maranello takımının yarış formunu bozan tutarlılık sorununun üstesinden geldiğinde Mercedes ile mücadele edebileceğini düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

SF-23 bu sezon şimdiye kadar tek turda hızlıydı, ancak yarış temposunda genellikle Mercedes'e ve Aston Martin'e kaybetti.

Bu durum İspanya GP'sinde Carlos Sainz'in yarışa ikinci başlamasına rağmen hem Mercedes pilotları hem de Sergio Perez tarafından geçilmesiyle tekrarlandı.

Vasseur devam eden güçlü sıralama formunun son geliştirme paketinin iyi çalıştığını gösterdiğini belirtti.

"Potansiyel açısından ileriye doğru bir adım attık."

"Sıralama turlarının ardından Carlos ilk çizgideydi, bu da muhtemelen ileriye doğru atılmış bir adım."

"Yarışta da Aston'a kıyasla ileriye doğru bir adım attığımızı düşünebilirsiniz, ancak bu yeterli değil."

"Mercedes ile sıralama ve yarışta, performans açısından aramızda hâlâ büyük bir fark var. Tüm odağımızı buraya vermeliyiz ve eğer geri dönmek istiyorsak Pazar günü iyi yarışlar çıkarmalıyız ki puanları toplayabilelim."

Vasseur, Ferrari'nin sorunlarını çözdükten sonra Mercedes'e yarışlarda meydan okuyabileceğine inanıyor: "Bence tutarlılıkla ilgili sorunu çözer çözmez yarışlarda onlarla mücadele edebiliriz."

"Red Bull'da durum farklı, özellikle de [Max] Verstappen'de. O hâlâ bizden çok daha hızlı, yarışta da öyle."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Her iki takım da Red Bull'u yakalamak için çabalarken Vasseur, Ferrari'nin geliştirme yarışında Mercedes'e ayak uydurduğu konusunda ısrar ediyor.

"Aracı geliştirirken Mercedes'in de uyumadığını düşünmek zorundayız."

"Monako'da büyük bir güncelleme getirdiler, bu uyumadıkları anlamına geliyor."

"Ancak bizim görebildiğimiz şey, bu hafta getirdiklerimizin saf performans açısından karşılığını veriyor olması. Mercedes'in güncellemesinden önce Miami ile bugün arasındaki resmi ele alırsanız, bence performansta muhtemelen bir adım öne geçtik; tabii Mercedes de öyle."

"Muhtemelen sıralamada biraz daha hızlıyız ama yarışta çok tutarsızız. Miami'ye bakacak olursanız, Carlos'un ilk stintinin iyi olduğunu düşünüyorum; ikinci stint ise çok kötüydü."

Vasseur, Ferrari için aracın en rekabetçi olacağı pisti belirlemenin zor olduğunu kabul etti.

"Nerede iyi performans gösterip nerede gösteremeyeceğimize dair bir tahminde bulunmak gerçekten zor."

"Ama artık aracı daha iyi anlamaya başlıyoruz ve nerede performans gösterdiğimizi biliyoruz. Bence bu pistin düzeniyle ya da asfaltla ilgili değil."

"Miami en azından asfalt açısından tamamen farklıydı ve sıralama ile yarış arasında tam olarak aynı görüntüye sahiptik."

"Mercedes iyi bir referans çünkü Monako'ya büyük bir güncelleme getirdiler ve delta neredeyse aynı. Bu da performans açısından çalışmalarımızın karşılığını gördüğümüzü gösteriyor. Bence ileriye doğru bir adım attık ama tutarlılığa sahip değiliz."

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