Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."
Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, 2024 Bahreyn GP'sinden sonra karışık duygular içinde olduğunu kabul ederken takımının geçen yıl Red Bull'la olan farkın %50'sini kapattığını söyledi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Mark Sutton / Motorsport Images
2023 sezonunun açılışında Carlos Sainz, kazanan Max Verstappen'in 48.0 saniye gerisinde dördüncü olurken, bu yıl yine kazanan Hollandalı'nın 25.1 saniye gerisinde 3. oldu.
Vasseur, azalan farkın takımın 12 ay öncesine göre daha iyi bir konumda olduğunun kanıtı olduğuna işaret ediyor.
Vasseur ayrıca, Charles Leclerc'in fren sorunlarının üstesinden gelerek takım arkadaşının arkasında dördüncü sırada yer almasını da hafta sonundan çıkarılacak olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi.
Motorsport.com tarafından Ferrari'nin yarışı hakkında sorulan soruya Vasseur, "Yarıştan sonra biraz karışık bir his olduğunu söyleyebiliriz."
"Olumlu olan, dün [Q2] seansının en hızlı turuyla pole pozisyonunu derecesini elde etmiş olmamız. Ve belki de bir yıl öncesine kıyasla yarışta Red Bull ile aramızdaki farkın %50'sini telafi ettik, çünkü o zaman yarışta 50 küsür sn fark yemiştik."
"Olumsuz olan ise bunun yeterli olmaması ve hafta sonu boyunca yine çok fazla sorun yaşamış olmamız. Charles'ın aracındaki frenlerle ilgili sorunu çözmemiz gerekiyor."
"Ama bence genel olarak çok iyi bir iş çıkardı ve pit duvarı da iyi bir iş çıkardı çünkü bu koşullarda 4. sırayı kurtarabilmek için durumu yönetebildik. Dürüst olmak gerekirse, ilk stint sırasında durumu gördüğümde pek iyimser değildim." şeklinde cevap verdi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fren sorunları hakkında Vasseur, "Sol ve sağ arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardı ve bu da frenlemeyi zorluyor, aracı bir tarafa çekiyor ve lastiklerin kilitlenmesine neden oluyordu. Bunu düzeltmek çok zordu."
"Ve bir aşamada, birisinin hava koridoruna girdiğinde geri geldi. Frenler devreye girdi ve yarışın son kısmı iyi geçti." dedi.
Geçen yıl takım, lastiklerin yarış stintleri boyunca performans kaybetmesi sorununu yaşıyordu. Ferrari'nin SF-24'teki ana hedeflerinden biri de bu sorunu çözmekti.
Durum iyileştirilmiş olsa da Red Bull ile aradaki hız farkı endişe yaratmaya devam ediyor.
Vasseur, "Bu da karışık bir duygu. Bir yıl önce sanırım yarışta 0.8 - 0.9 sn fark vardı, belki bugün aradaki farkın %50'sini kapattık."
"Ama yine de 0.4 sn arkada olmak için burada değiliz. Ancak geçen yılla karşılaştırırsanız ve sezon boyunca yaşadığımız toparlanmaya bakarsanız, son bölümde onlarla mücadele edebildiğimiz gerçeği var. Bu açıdan bence iyi bir fırsatımız var."
"Ayrıca bu yıl gelişmek için çok daha iyi bir temel var. Bence aracı hissetmeleri, nerede zayıf olduğumuzu ve nereleri geliştirebileceğimizi anlamaları çok daha kolay. Geçen yıl aracı iyi okumak çok daha zordu." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lando Norris, McLaren MCL38 and Oscar Piastri, McLaren MCL38
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Vasseur, Ferrari'nin Bahreyn'de ikinci en hızlı pakete sahip olmasına rağmen Mercedes, McLaren ve Aston Martin'in önünde oldukları konusunda kesin konuşmak istemedi.
Vasseur, "Bunu anlamak çok zor, çünkü günün sonunda, bugün takım olarak 2. olmuş olabiliriz ama aynı zamanda çok, çok sıkı mücadele var."
"P1 ve P10 arasındaki fark geçen yıla kıyasla %50 azaldı, bu da şu anlama geliyor; yaşayacağınız her bir sorun ya da ayarın doğru olmaması ya da aracın bir piste daha uygun olması, ilk 10'un sıralamasını tamamen değiştirecektir."
"Bu da bugün bir sonuca varmaya çalışmamamız gerektiği anlamına geliyor. Henüz çok erken. Bugün aldığımız puanlardan oldukça memnunum. Biraz daha fazlasını bekliyordum ama koşullar nedeniyle bu iyi bir sonuç. Önümüzdeki haftaya odaklanalım ve sıfırdan başlayalım." dedi.
Takımın sezon boyunca Red Bull'u yakalayıp yakalayamayacağı sorulduğunda Vasseur, önümüzdeki haftalarda daha net bir tablonun ortaya çıkacağında ısrar etti.
"Öncelikle Red Bull'a odaklanmıyorum, kendimize odaklanıyorum ve elimizdekilerden en iyisini elde etmeye çalışıyorum. Bu hafta sonu bizim için tamamen temiz bir sayfa değildi, dün sıralamalarda, bugün yarışta çok fazla küçük sorun yaşadık."
"Ayrıca Cidde'nin tamamen farklı bir hikaye olacağını, aynı pist düzeni ve aynı asfalt olmadığını da göz önünde bulundurmalıyız. Ve muhtemelen Melbourne'den sonra genel durum hakkında daha iyi bir resme sahip olacağımızı söyleyebilirim. Melbourne'den önce şampiyonanın net bir resmini görmek zor olacak."
"Ama bir yıl öncesiyle kıyaslarsanız, bir sene önce 1 saniye gerideydik, bugün muhtemelen 0.5 sn. Bu %50, yeterli değil, hâlâ gerideyiz. Ancak bu koşullarda bugün P3/P4 puanları almanın bir dram olmadığını düşünüyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!
Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı! Resmi: Ducati, Bagnaia ile yeni sözleşme imzaladı!
Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"
Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız" Hamilton: "Kariyerimin bir sonraki adımı Mercedes'e olan inancımdan bağımsız"
FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!
FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında! FIA Başkanı Ben Sulayem, yarış sonucuna müdahale ettiği gerekçesiyle inceleme altında!
Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"
Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor" Gasly: "Yarışta zorlanmamız takımda kimsenin hoşuna gitmiyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar