Vasseur: "Ferrari, Bahreyn'deki kaybı 2023'e göre %50 azalttı ancak..."

2023 sezonunun açılışında Carlos Sainz, kazanan Max Verstappen'in 48.0 saniye gerisinde dördüncü olurken, bu yıl yine kazanan Hollandalı'nın 25.1 saniye gerisinde 3. oldu.

Vasseur, azalan farkın takımın 12 ay öncesine göre daha iyi bir konumda olduğunun kanıtı olduğuna işaret ediyor.

Vasseur ayrıca, Charles Leclerc'in fren sorunlarının üstesinden gelerek takım arkadaşının arkasında dördüncü sırada yer almasını da hafta sonundan çıkarılacak olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi.

Motorsport.com tarafından Ferrari'nin yarışı hakkında sorulan soruya Vasseur, "Yarıştan sonra biraz karışık bir his olduğunu söyleyebiliriz."

"Olumlu olan, dün [Q2] seansının en hızlı turuyla pole pozisyonunu derecesini elde etmiş olmamız. Ve belki de bir yıl öncesine kıyasla yarışta Red Bull ile aramızdaki farkın %50'sini telafi ettik, çünkü o zaman yarışta 50 küsür sn fark yemiştik."

"Olumsuz olan ise bunun yeterli olmaması ve hafta sonu boyunca yine çok fazla sorun yaşamış olmamız. Charles'ın aracındaki frenlerle ilgili sorunu çözmemiz gerekiyor."

"Ama bence genel olarak çok iyi bir iş çıkardı ve pit duvarı da iyi bir iş çıkardı çünkü bu koşullarda 4. sırayı kurtarabilmek için durumu yönetebildik. Dürüst olmak gerekirse, ilk stint sırasında durumu gördüğümde pek iyimser değildim." şeklinde cevap verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fren sorunları hakkında Vasseur, "Sol ve sağ arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardı ve bu da frenlemeyi zorluyor, aracı bir tarafa çekiyor ve lastiklerin kilitlenmesine neden oluyordu. Bunu düzeltmek çok zordu."

"Ve bir aşamada, birisinin hava koridoruna girdiğinde geri geldi. Frenler devreye girdi ve yarışın son kısmı iyi geçti." dedi.

Geçen yıl takım, lastiklerin yarış stintleri boyunca performans kaybetmesi sorununu yaşıyordu. Ferrari'nin SF-24'teki ana hedeflerinden biri de bu sorunu çözmekti.

Durum iyileştirilmiş olsa da Red Bull ile aradaki hız farkı endişe yaratmaya devam ediyor.

Vasseur, "Bu da karışık bir duygu. Bir yıl önce sanırım yarışta 0.8 - 0.9 sn fark vardı, belki bugün aradaki farkın %50'sini kapattık."

"Ama yine de 0.4 sn arkada olmak için burada değiliz. Ancak geçen yılla karşılaştırırsanız ve sezon boyunca yaşadığımız toparlanmaya bakarsanız, son bölümde onlarla mücadele edebildiğimiz gerçeği var. Bu açıdan bence iyi bir fırsatımız var."

"Ayrıca bu yıl gelişmek için çok daha iyi bir temel var. Bence aracı hissetmeleri, nerede zayıf olduğumuzu ve nereleri geliştirebileceğimizi anlamaları çok daha kolay. Geçen yıl aracı iyi okumak çok daha zordu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lando Norris, McLaren MCL38 and Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur, Ferrari'nin Bahreyn'de ikinci en hızlı pakete sahip olmasına rağmen Mercedes, McLaren ve Aston Martin'in önünde oldukları konusunda kesin konuşmak istemedi.

Vasseur, "Bunu anlamak çok zor, çünkü günün sonunda, bugün takım olarak 2. olmuş olabiliriz ama aynı zamanda çok, çok sıkı mücadele var."

"P1 ve P10 arasındaki fark geçen yıla kıyasla %50 azaldı, bu da şu anlama geliyor; yaşayacağınız her bir sorun ya da ayarın doğru olmaması ya da aracın bir piste daha uygun olması, ilk 10'un sıralamasını tamamen değiştirecektir."

"Bu da bugün bir sonuca varmaya çalışmamamız gerektiği anlamına geliyor. Henüz çok erken. Bugün aldığımız puanlardan oldukça memnunum. Biraz daha fazlasını bekliyordum ama koşullar nedeniyle bu iyi bir sonuç. Önümüzdeki haftaya odaklanalım ve sıfırdan başlayalım." dedi.

Takımın sezon boyunca Red Bull'u yakalayıp yakalayamayacağı sorulduğunda Vasseur, önümüzdeki haftalarda daha net bir tablonun ortaya çıkacağında ısrar etti.

"Öncelikle Red Bull'a odaklanmıyorum, kendimize odaklanıyorum ve elimizdekilerden en iyisini elde etmeye çalışıyorum. Bu hafta sonu bizim için tamamen temiz bir sayfa değildi, dün sıralamalarda, bugün yarışta çok fazla küçük sorun yaşadık."

"Ayrıca Cidde'nin tamamen farklı bir hikaye olacağını, aynı pist düzeni ve aynı asfalt olmadığını da göz önünde bulundurmalıyız. Ve muhtemelen Melbourne'den sonra genel durum hakkında daha iyi bir resme sahip olacağımızı söyleyebilirim. Melbourne'den önce şampiyonanın net bir resmini görmek zor olacak."

"Ama bir yıl öncesiyle kıyaslarsanız, bir sene önce 1 saniye gerideydik, bugün muhtemelen 0.5 sn. Bu %50, yeterli değil, hâlâ gerideyiz. Ancak bu koşullarda bugün P3/P4 puanları almanın bir dram olmadığını düşünüyorum."